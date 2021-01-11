NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

為何堅持不裝冷暖氣機？眾揭「真實理由」：崩潰到很可悲

編輯中心/綜合報導

2021-01-11 10:51:29

▲一名女網友分享自己租屋處冷氣漏水，請師傅來維修，沒想到拆開一幕讓她崩潰。（圖／讀者提供）
▲最近低溫來襲，不少人都已經啟用家中的冷暖氣機。（示意圖／讀者提供）
近日受到強烈寒流影響，全台成了凍蕃薯，不僅許多人將厚重保暖衣物紛紛搬出，也把許多保暖法寶請出場，例如電暖器、電熱毯、冷暖氣機等。不過，就有網友討論「為何很多人寧可買電暖器也不裝冷暖氣機啊？」貼文引發熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「最近真的冷到不行，看大家都說電暖器啊什麼的狂用，但是你各位啊！明明冷暖氣機吹的暖風均勻又舒服，還可以調風向，為何一堆人寧願去買電暖器，卻不願意裝冷暖氣機？」
▲網友討論為何許多人都不買「冷暖氣機」貼文引發熱議。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲網友討論為何許多人都不買「冷暖氣機」貼文引發熱議。（示意圖／翻攝PhotoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「我就窮啊，電暖器一千多就有了」、「貴啊，電暖器幾千元就有了」、「冷暖氣機比較貴啊...當然選擇電暖氣」、「就不是住自己的房子，裝啥冷暖氣機」、「租屋族這麼多，怎麼裝冷暖氣機啦」、「就是不是住自己房子的人，只能選非施工式暖器」、「主因是住得不是自己的房子吧..崩潰到很可悲」。
不過，也有許多網友提到「冷暖氣機也才貴兩三千，效率高於電暖器三倍」、「冷暖氣開下去，可以不用在室內還跟粽子一樣，就是爽啦」、「老實說，因為很多人沒用過冷暖氣機，限制了想像，真的很舒服」、「裝冷暖兩用才省錢」、「冷暖沒大家想像貴...電暖器耗電又只能熱局部」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字

NOW民調中心

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？

繼續作答
李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀