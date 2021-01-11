為何堅持不裝冷暖氣機？眾揭「真實理由」：崩潰到很可悲
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 10:51:29
近日受到強烈寒流影響，全台成了凍蕃薯，不僅許多人將厚重保暖衣物紛紛搬出，也把許多保暖法寶請出場，例如電暖器、電熱毯、冷暖氣機等。不過，就有網友討論「為何很多人寧可買電暖器也不裝冷暖氣機啊？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「最近真的冷到不行，看大家都說電暖器啊什麼的狂用，但是你各位啊！明明冷暖氣機吹的暖風均勻又舒服，還可以調風向，為何一堆人寧願去買電暖器，卻不願意裝冷暖氣機？」貼文一出，網友紛紛回應「我就窮啊，電暖器一千多就有了」、「貴啊，電暖器幾千元就有了」、「冷暖氣機比較貴啊...當然選擇電暖氣」、「就不是住自己的房子，裝啥冷暖氣機」、「租屋族這麼多，怎麼裝冷暖氣機啦」、「就是不是住自己房子的人，只能選非施工式暖器」、「主因是住得不是自己的房子吧..崩潰到很可悲」。不過，也有許多網友提到「冷暖氣機也才貴兩三千，效率高於電暖器三倍」、「冷暖氣開下去，可以不用在室內還跟粽子一樣，就是爽啦」、「老實說，因為很多人沒用過冷暖氣機，限制了想像，真的很舒服」、「裝冷暖兩用才省錢」、「冷暖沒大家想像貴...電暖器耗電又只能熱局部」。（編輯：張嘉哲）