特企／不藏私推薦！iSKI滑雪俱樂部　新竹盛大登場

近期出國旅遊受限，國內景點搖身成為熱門選擇，許多地方人潮絡繹不絕，讓國旅景氣徹底暖起來。而想念國外獨有雪景和刺激滑雪運動的旅客也不用愁，新竹絕美出遊新去處「iSKI滑雪俱樂部新竹店」在上盛大開幕，為這個冬季帶來一道亮麗雪國景致！繼台北第一家店後，iSKI滑雪俱樂部新竹店以「雙層獨棟」的豪華規模再度驚豔滑雪愛好者，為新竹民眾增添更豐富的生活娛樂選擇，坐落於交通便利的高鐵特區與三大園區交會住宅區，首創雙滑雪機對坐，營造雪山山谷般的氣勢，搭配綿延30公尺的全景雪場彩繪，由國寶級噴畫大師李錫堅帶領的團隊打造，夢幻壯麗，不用出國就能體驗；這次1/8(五)開幕日更舉辦體驗活動，現場不但有資深滑雪迷Gigi（林如琦）和老公史丹利連袂出席，更大方開放８位幸運兒免費體驗，回饋新竹當地民眾！

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iSKI致力於推廣台灣在地滑雪訓練（雙板ski、單板snowboard），打造台灣大規模室內滑雪場，建立友善的滑雪環境，為貫徹iSKI的品牌精神──「專業、趣味、安全」，現階段透過引進全台唯一歐洲原裝的「滑雪模擬機」，透過穩定、可加濕的雪毯，搭配可控陡坡、時速，幫助學員更加紮實訓練；加上單、雙板三級資深滑雪顧問們精心設計的課程，帶領國際認證滑雪教練組成的專業師資，將滑雪這項運動的頂尖資源，更親切地帶給台灣民眾，無論是資深滑雪愛好者、初試滑雪的初學者或家庭親子族群，都能共同培養滑雪這項兼具社交、旅遊的興趣；安全上更配備防跌倒的紅外線自動感應停機，小朋友也可以更無負擔、安心參與滑雪課程。

iSKI創辦人Jeremy表示：「 iSKI團隊由一群熱愛滑雪的教練組成。滑雪最感動我的地方，就是滑了一整天，夕陽下山前坐在山上看著全山的美景，眼簾中有山下的纜車人群和小木屋餐廳，耳邊只有風聲呼嘯，雖然很冷但伴隨肌肉痠痛的灼熱感，彷彿世界是這麼平靜與美好，心中有個聲音：『這才是享受人生呀！』雖然我們無法送台灣2千3百萬民眾都來看到一樣的美景，但我們想把這份寧靜的感動，複製到台灣讓大家都能擁有。」因此創辦了iSKI滑雪俱樂部與十五郎 日式洋食堂，這樣特別而複合式的場館型態。







空運滑雪場纜車締造夢幻打卡點 輕鬆徜徉雪地浪漫





想享受白雪皚皚的浪漫冬季，拍下能制霸Instagram的奇蹟美照，不用上山下海，在國內就能輕鬆辦到！iSKI滑雪俱樂部新竹店以法國空運來台的滑雪場纜車及可愛雪人，於門口打造超美雪地造景，襯托出銀白世界夢幻風格，讓客人在體驗專業滑雪的刺激樂趣之餘，還能沉浸在浪漫氛圍中，感受專屬冬天的美好。相較其他滑雪樂園，iSKI滑雪俱樂部以雪毯打造，不需客人自行背負器材爬坡，免著厚重雪服，可以輕鬆打扮，時髦優雅地拍照、恣意享受滑雪的快樂，並收穫豐富課程帶來的充實感！





十五郎日式洋食景觀餐廳潤心暖胃 放鬆享美景、美食雙饗宴





在盡情體驗滑雪之後，俱樂部二樓的十五郎日式洋食景觀餐廳，以「木造、壁爐、滑雪景觀窗」等元素營造出日本滑雪場中的小木屋餐廳，為寒雪中前來歇息的人們，帶來身心靈的飽暖。餐廳提供炙燒肋眼牛排、黑松露干貝起司燉飯、熟成咖哩等令人胃口大開的美味佳餚，更供應精釀啤酒、生啤、清酒等酒類品項，在寒冷冬天提供暖心溫度！在品嘗美食的同時，還能透過和式觀景窗，觀賞滑雪課的進行，景觀陽台可以俯視雙滑雪機上的情景和拍照，視覺與味覺同時滿足，享受美好休憩時間。針對親子顧客，餐廳也貼心設置兒童遊戲室，有室內決明子沙坑提供小朋友玩耍，讓家長擁有真正的放鬆時光！





單堂體驗課程享超優折扣 一同感受滑雪魅力

在鮮少下雪的台灣，iSKI能希望提供給熱愛滑雪的大家，一個在出國滑雪前、非雪季，甚至是不能出國的疫情期間，都仍然可以保持腳感、持續進步的友善環境，在旅遊受限的此刻，也能留下一遊雪國般的美好紀錄；iSKI成立滿一年多，每年培養3000 名會員，即日起報名體驗單堂50分鐘的課程享超殺優惠價！初階體驗課1850元（原價2000元）；中階體驗課2200元（原價2400元）；4~6歲幼幼體驗課2200元（原價2400元），課程皆包含裝備、護具提供、全程專業滑雪教練指導，之後也將不定期推出活動優惠，讓所有專業、非專業的滑雪迷們一同感受這項運動的極致魅力！



iSKI滑雪俱樂部 【新竹店】

地址：新竹縣竹北市文興路一段396號1樓

電話：03-6580360

營業時間：週一至週日 11:00 AM – 10:00 PM

官方網站：https://www.iski.com.tw/

訂課連結：https://iski.simplybook.asia/v2/#book



十五郎・日式洋食堂【竹北文興店】

地址：新竹縣竹北市文興路一段396號1樓

預約電話：03-6577156

營業時間：週一至週日 11:30 AM - 9:00 PM

官方網站：https://www.facebook.com/fifteen.ron/