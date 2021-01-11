黨代表選舉大勝　高虹安再撇清：郭台銘沒要伸手民眾黨

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高虹安回應表示，吳達偉過去在板橋選區立委選舉就很認真經營，黨內知名度也高，江和樹得到第一高票表示他經營地方活動、後援會滿意度還不錯，選舉落幕後，民眾黨會進入下一個不同的核心團隊，盼合議制發揮更好，一起協助黨主席柯文哲、民眾黨所有委員，讓民眾黨發展更好。
媒體追問外界解讀郭台銘要將手伸入民眾黨，高虹安澄清，「這真的是太多慮了！」不知道為什麼選前就有這樣的傳聞，她已多次澄清、否認。並沒有因為黨代表選舉，她的辦公室主任或責任區里長當選，就造成好像郭台銘要伸手到民眾黨。
高虹安重申，郭台銘推薦她到民眾黨擔任不分區立委時，就特別提到在民眾黨工作就是儘量以民眾黨為主，也要聽從柯文哲主席、黨團指示，「絕對沒有所謂郭台銘創辦人想要密謀來什麼翻黨這種事情，這是絕對沒有的」。
媒體進一步問對外發言好像很少幫黨團議題辯護？高虹安說，不管在政論節目上、委員會質詢，甚至黨的議題記者會，只要黨團交辦、分配交辦給她負責的議題，一定都是勇往直前，沒有任何膽怯或退避、逃脫議題的問題，目前民眾黨可能也是她在政論節目上最多跟藍綠民意代表做討論、爭辯，在為黨內護航或某些議題上防守，她都從來沒有退縮，所以不能理解為什麼會有這樣傳聞出現？
高虹安強調，如果說有人質疑她在民眾黨沒有忠誠度為黨內議題做攻防的話，請回去看一下她參與過的政論節目，應該對她的忠誠度是可以「點滿」的。