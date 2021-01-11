快訊／新增6例境外移入！其中3例為案825埃及女童親屬

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案833為菲律賓籍40多歲女性移工，於去年12月20日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，迄今無症狀；今年1月2日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；後至公司安排單人宿舍進行自主健康管理，1月8日由仲介安排自費採檢，於今日確診；衛生單位已匡列個案接觸者共3人，均列為自主健康管理。
案834為印尼籍20多歲男性漁工，於去年12月25日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；於今年1月7日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；1月9日由仲介安排自費採檢，於今日確診；衛生單位已匡列個案接觸者共4人，均列為自主健康管理。
案835為本國籍30多歲男性，去年11月下旬赴美探親，今年1月3日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告；1月4日出現短暫發燒、8日出現嗅、味覺異常，由衛生局安排就醫採檢，於今日確診；衛生單位已匡列個案接觸者共18人，前後2排旅客共5人列居家隔離，其餘為機組員及防疫車輛司機共13人，因均著適當防護，列自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計132,023例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含130,016例排除），其中834例確診，分別為739例境外移入，56例本⼟病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號；確診個案中7人死亡、726人解除隔離、101人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。