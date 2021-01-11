日本傳4例巴西入境變種病毒 莊人祥：不會增加防疫措施
記者賴志昶／台北報導
2021-01-11 14:58:06
日本日前傳出，在4位來自巴西的確診者之中，檢驗出新型冠狀病毒的變異病毒株。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（11）表示，這些案例並未在日本流行，而是自巴西傳入，且目前對該病毒株的傳染力、致病嚴重性等都尚未了解，因此不會對日方有更進一步的防疫措施。
莊人祥指出，日方檢驗出來的變異病毒株，確實與英國、南非等國驗到的病毒株都不相同，但這些病毒株是從巴西入境，尚未在日本本土流傳；此外，目前對於該病毒株的傳染性、疫苗保護力及後續的致病嚴重程度等，都尚未了解，日方也還在研究當中。莊人祥表示，針對日前偵測到的5株英國變異病毒株，我國在完善的14日居家檢疫與後續的自主健康管理等措施下，完整地把它隔離於社區之外，並未造成進一步感染；因此針對日本檢測到的變異病毒株，指揮中心也是會依照相同程序，並不會有更加強的防疫措施。
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