防疫封城關閉邊界 德國2020年申請庇護人數銳減
中央社
2021-01-11 17:51:40｜2021-01-11 17:53:42
（中央社柏林10日綜合外電報導）德國今天公布的官方數據顯示，2020年境內尋求庇護人數較2019年減少30%，主要因防疫實施的封城措施以及關閉邊界，減緩難民入境。
據法新社報導，德國內政部的紀錄顯示，去年首次申請庇護案7萬6000多件，較2019年減少了31.5%，其中多數申請者來自敘利亞、阿富汗、伊拉克和土耳其；另外在德國出生、雙親非德國籍的1歲以下兒童庇護申請案2萬6520件，庇護申請案總數來到10萬2581件。德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）表示，尋求庇護的人數下滑，部分是因為疫情的關係。疫情不僅衝擊國際旅行，部分國家也因此關閉邊境，尤其是在春季爆發首波疫情之際。
然而身為強硬保守派的賽賀佛也指出，過去4年來德國境內尋求庇護人數穩定下降，對此他表示「這顯示我們將移民分流的措施正發揮作用」。
去年德國境內僅有3萬7800多人的難民資格獲認可。（實習編譯：陳羿彣/核稿：劉淑琴）1100111
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