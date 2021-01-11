台灣人「5大日常習慣」在國外要小心！網紅驚：很沒禮貌
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 18:45:59｜2021-01-11 18:53:23
來自西班牙，居在台灣多年的YouTuber「黑素斯」，時常在YouTube頻道「阿兜仔不教美語」分享在台灣的所見所聞。在最新影片中，黑素斯就揭露了台灣人「5個日常習慣」，其實在國外會讓人覺得十分沒禮貌，建議出國後要多加注意這些行為。
影片中，黑素斯就列出在國外台灣人「5個行為」可能會被當作禮貌！第一，台灣人洗完澡後，常常不把浴室擦乾淨，他透露這會導致下一位使用者使用時地板濕滑，相當麻煩；第二，台灣人有時不回答別人問題，他解釋，在西班牙若不回答，代表你忽略對方的不存在，「沒有比這更大的侮辱！」第三，台灣人很常以「蛤」來回答，他就不滿表示「蛤什麼蛤？蛤是什麼意思？」他認為可以改以「我聽不懂」或「你可以再說一次嗎」來代替。第四，用筷子夾食物到別人碗裡，黑素斯透露，對台灣人來說可能十分貼心，但對西方人來說，夾食物給別人吃是非常沒禮貌的舉動，因盤子屬於個人空間，每個人可以自行決定想吃什麼，「我不是狗，所以我可以自己拿食物」，且不太衛生。
第五，聚餐時還沒等到人到齊就開動，他透露聚餐時，台灣人若遇到有朋友還沒來，或是還沒有說開動，就開始吃飯，這在西班牙是不可能的。
影片一曝光，也隨即引來許多網友討論，「各國文化習慣不同，有時入境隨俗，是融入社會的好方法」、「從小就超級討厭別人幫我夾菜，尤其是長輩每次都硬要幫忙夾」、「夾東西給別人，其實這本來就不禮貌，自以為是對方的家長，就算是台灣人也會覺得被冒犯」。（編輯：陳雅雲）