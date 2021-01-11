「那天、天天」哪個比較長？正解曝光 網秒皺眉：太莫名
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 23:04:42
現在父母除了平常需要照顧孩子外，當學校作業出現疑問時，也得一起幫忙找尋答案。就有一名媽媽貼出小學題目，只見題目中詢問「『那天』和『天天』哪一個字詞表示的時間較長？」隨後正解曝光後，就讓她不解直呼「我還是不懂！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，其於內文分享了一道小學題目，只見題目中詢問「『那天』和『天天』哪一個字詞表示的時間較長？」答案選項則有那天、天天和一樣長。隨後原PO便曝光正解為「那天」，原因在於天天是指每天的意思，那天則是某一天的意思，解釋曝光後也讓原PO崩潰直喊「我還是不懂！」抱怨文一曝光後，隨即引來許多網友傻眼留言，「現在出題的是認真的嗎？會不會以後小孩跟我們觀念都不同了」、「莫名奇妙的題目跟莫名其妙的答案」、「出題目的真的有夠天」、「為何不能教些正常的...」、「台灣的教育還有明天嗎」。留言中也有教師分析兩者詞性不同，根本無從比較，「這個無可比性啊，出題老師的邏輯本身有問題」、「一個是代詞，一個是副詞，詞性不同，無法比較」、「天天是頻率副詞，應該沒有長短的意思」。（編輯：陳雅雲）