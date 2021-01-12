有用嗎？老公將被彈劾 梅蘭妮亞：對暴動感到失望和沮喪
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-12 07:23:30｜2021-01-12 07:24:05
美國總統川普任期只剩約一週，首次入主白宮但競逐連任失敗，加上6日的川粉闖國會風波，讓他的名聲跌到谷底，雖然已於事後發表影片，呼籲粉絲冷靜並譴責暴力，仍面臨被2次彈劾的命運。現任第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump) 也首度就國會暴動發聲明，聲稱對暴力「感到失望和沮喪」，但恐怕於事無補。
白宮網站11日刊載了一篇梅蘭妮亞的聲明，在這篇名為「我們的前進之路」（Our Path Forward）的文章中，梅蘭妮亞為在國會暴動中不幸殞命的人致哀，聲稱對上週發生的事情「感到失望和沮喪」，同時也對過程中出現的卑鄙留言、人身攻擊，以及對她的虛假指控等感到可恥。梅蘭妮亞並提到，國家必須被以文明的方式治癒，對於國會發生的暴力衝突，絕對會予以譴責，強調暴力是永遠不該被接受的，有違美國根本的理想，呼籲國民花一點時間，停頓一下，從各個角度審視事情，也懇求人們停止暴力，不要根據膚色做假設，也不要用不同的政治意識形態做為侵略和惡毒的基礎。
梅蘭妮亞也不忘讚賞美國人民的實力與品格，在國家面臨諸多挑戰時，方能展現堅定不移且互相幫助的決心。有幸成為第一夫人，為美國人民服務，梅蘭妮亞形容是自己畢生的榮幸，也感謝國民過去數年的支持。在這篇聲明中，梅蘭妮亞並未提到被控煽動叛亂的丈夫川普，在哀悼死者時，也是率先提到國會衝突中逝世的川普支持者，還指出自己成為八卦與不實攻擊的目標，讓批評者質疑，這篇看似譴責暴力的文章，是否仍缺乏一點誠意。