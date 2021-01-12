豬肉儀表板數據對不上 張麗善重批：政府不該帶頭說謊
記者吳承翰/台北報導
2021-01-12 13:08:34
因應萊豬進口，行政院設置豬肉儀表板公開進口豬肉數據，才剛上路就被發現豬肉儀表板和食藥署的邊境查驗系統有出入，信用直接掃地。雲林縣長張麗善今（12）日北上立法院推廣雲林茂谷柑，她受訪時重批政府有責任向人民坦白進了多少豬肉、讓大家有選擇權，而不是帶頭說謊。
政府在4日上線「豬肉儀表板」，本意是讓民眾掌握每天進口豬、國產豬的數量，以及是否含有萊克多巴胺，該數據直到1月7日都顯示美豬進口數量為零，但有民眾表示在食藥署的「邊境查驗自動化管理系統」中，發現1月4日當天就有108頓美豬進口，儀表板卻沒有顯示出來，食藥署才緊急開記者會澄清「系統有時間差，會盡速改進」，卻難以挽回政府損失的信譽。張麗善受訪時痛批政府一再說謊、作假，她說「中央政府應該以嚴謹態度，向人民表達到底進口了多少萊豬，讓鄉親非常明確了解要怎麼保護自己，中央政府不能帶頭說謊，一定要嚴謹抽查，保護鄉親」。此外國民黨現在正進行食安公投連署，要把萊豬退回，張麗善表示雲林是養豬大縣，豬農本身也反對進口萊豬，鄉親的連署非常踴躍，要透過公投讓民進黨政府看見民意在哪裡。