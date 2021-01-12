錢櫃員工誤把酒精當額溫槍 80年次里長雙眼灼傷永久傷害
記者丁上程/台北報導
2021-01-12 14:37:51
台北市大安區臥龍里長邱奕承，去年4月時與朋友前往sogo錢櫃唱歌。在進門時接受服務人員量額溫以及酒精消毒時，一名錢櫃服務生誤把酒精噴霧當額溫槍使用，酒精直接噴入雙眼，導致邱奕承角膜炎、視力下降等傷害。而邱奕承也直言，現在「看到酒精就害怕」，且每天仰賴人工淚液，不然眼皮就像是在扯著眼球一樣，相當痛苦。不過最讓他不滿的是錢櫃公司至今連正式道歉都沒有，因此打算正式向錢櫃提告。
今年年僅30歲的里長邱奕承，今天（12日）上午與律師一同召開記者會。邱奕承回憶當時情況，他表示因為疫情緣故，所以配合服務人員量額溫、酒精消毒，結果沒想到該名服務人員卻誤將酒精當作額溫槍，拿酒精對著他的臉部按了3、4下，當下他立刻感受到眼睛劇烈疼痛，過了近半小時才有救護車載他去醫院就診，「我一度覺得我會瞎掉，因為劇痛到眼睛完全睜不開！」而邱奕承表示，當下也有一名錢櫃派來的陌生人在他身邊，不過卻不是關心他的狀況，而是確認是否有無就醫，也讓邱奕承感到相當不能接受，「居然還要被監督有沒有就醫？」邱奕承表示，自己從事發至今就持續在就診，而根據醫生開出的診斷證明表示，他因此事件造成雙眼角膜炎、雙眼瀰漫性角膜炎、乾性角膜炎，且視力從1.0下降至0.8，由於乾澀的關係，眼淚都流不太出來，使他必須每天仰賴人工淚液，且一天就要用掉4支，「醫生還說恐怕難以恢復。」邱奕承強調，最誇張的莫過於錢櫃公司，「8個多月來一句道歉、慰問都沒有，僅有事發後的前幾天傳訊息詢問狀況、說會負起最大責任。」邱奕承說，「現在態度卻完全不一樣，甚至還說要拿10幾萬元和解，不然就上法院」。對此錢櫃方面也表示，「他這樣講，我是覺得有點不厚道啦！」錢櫃方面指出，事發後錢櫃公司就全力協助處理後續就醫的相關程序，後續邱奕承自行就醫的部分，他們也都有拿到診斷證明，並去協調如何處理相關事情，然而對方開的賠償金額比較高，原本是希望達成和解，但對方不願意，所以錢櫃員工才被依照過失傷害起訴。錢櫃方面也強調，公司並沒有不處理此案，且都很積極想要彌補對方損失，只是說對於邱奕承提出的金額無法接受，所以只能等司法來評斷。