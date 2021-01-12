男友帶酒送老爸！她一查要「16萬」手抖　內行暴動：更貴

不少情侶感情穩定後，通常都會拜訪雙方家人，對此，也有一名女網友發文，表示最近男友送了老爸一瓶威士忌，怎知一查價錢竟然「要價台幣16萬」，讓她驚呆了，貼文一出，立刻引起熱議。

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該名女網友在PTT以「 一瓶威士忌」為題發文，表示最近男友送了老爸一瓶威士忌，而爸爸準備要回禮，因此要她幫忙上網查一下價錢，怎知原PO一查發現「這一瓶竟要價159,999元，我懷疑我的雙眼」。

▲女網友PO出截圖照。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友全驚呆，「是的，響30就是這種美妙價格」、「原來是聘金啊！我還以為是威士忌呢ＸＤ」、「男友誠意滿到爆，響30年拿出來可以嫁了」、「你的男友誠意滿滿」、「送這支太猛了吧」、「這個是打算下聘了的意思」、「這個價格應該買不到了，通路標價沒拿掉而已」。



