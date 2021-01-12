男友帶酒送老爸！她一查要「16萬」手抖　內行暴動：更貴

不少情侶感情穩定後，通常都會拜訪雙方家人，對此，也有一名女網友發文，表示最近男友送了老爸一瓶威士忌，怎知一查價錢竟然「要價台幣16萬」，讓她驚呆了，貼文一出，立刻引起熱議。
該名女網友在PTT以「 一瓶威士忌」為題發文，表示最近男友送了老爸一瓶威士忌，而爸爸準備要回禮，因此要她幫忙上網查一下價錢，怎知原PO一查發現「這一瓶竟要價159,999元，我懷疑我的雙眼」。
貼文一出，網友全驚呆，「是的，響30就是這種美妙價格」、「原來是聘金啊！我還以為是威士忌呢ＸＤ」、「男友誠意滿到爆，響30年拿出來可以嫁了」、「你的男友誠意滿滿」、「送這支太猛了吧」、「這個是打算下聘了的意思」、「這個價格應該買不到了，通路標價沒拿掉而已」。
不過也有網友貼出另一款「響 威士忌」的照片，包裝和30年的相當相似，但價格卻是天壤之別，只要3300元，認為會不會是原PO看錯了包裝，「你是不是看錯年份」、「你先確認年份吧」，而原PO也回應「確定是30年，所以價錢是更高嗎？我爸說這輩子也沒看過那麼貴的酒，突然變成沉重的負擔」。
但重頭戲還沒結束，當原PO後來貼出「響 威士忌」本尊的照片時，讓網友們直接暴動了，「30花鳥……更上一層了」、「花鳥……這個遠超過15了」、「30花鳥應該破20萬台了」、「25萬日幣是官方建議價格，保證一定買不到，x3也許有機會」、「機場版的定價要25萬日幣……但現在也很難買到」、「竟然是30花鳥，你哪時候要結婚」。（編輯：郭佩蓉）
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