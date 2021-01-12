蔣萬安提案爭中間選民支持 快析輿情：打陳時中投鼠忌器
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-12 18:26:04
近期不少人馬開始提前佈局2022台北市長的選舉，不少評論認為，近日國民黨立委蔣萬安在立法院的提案，是希望能獲得淺綠及中間選民的支持。根據QuickseeK快析輿情監測資料發現，蔣萬安這半年來的聲量主要來自立法院的攻防，若他攻打北市長熱門人選的衛福部長陳時中，恐怕是投鼠忌器引起反彈。
國民黨立委蔣萬安，近期在立法院提案修正《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，似乎已觸動黨內敏感神經，引發深藍派不滿。TPOC台灣議題研究中心今（12）日透過QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，蔣萬安近半年來的聲量主要來自立法院，其中和蘇貞昌的攻防占28%、萊豬進口議題占20%，但對於同樣也是北市長熱門人選的衛福部長陳時中，相關聲量僅11%。蔣萬安對綠營強棒陳時中投鼠忌器，深怕打太大力會引發中間、淺綠民眾反彈，因此確實需要拋出其它議題，來博取這群選民的支持。至於媒體指出，蔣萬安提案已引發黨內深藍派不滿，對此QuickseeK快析輿情分析指出，蔣目前深受臉書中「親藍粉專」支持，從相關貼文的互動數來看，提到蔣萬安的貼文表現，只輸前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九，勝過黨主席江啟臣，以及網路人氣頗高的台北市議員羅智強。QuickseeK快析輿情也分析，目前「轉型正義」相關內容，主要是綠營關心焦點，藍營給予的關注低，加上蔣過去在立院審查促轉條例時，就對第6條投下贊成票，立場無明顯變動，因此這項提案不至於一夕間引發支持者不滿。QuickseeK快析輿情認為，從網路聲量來看，蔣萬安在立院出重拳打蘇貞昌，卻對陳時中輕輕帶過，可能就是怕中間選民反彈，如今拋出返還財產議題未嘗不是步好棋，只是目前綠營紛紛把問題丟回國民黨，蔣萬安如果沒有提出後續的說法，恐怕聲量只會曇花一現，難幫自己加到分。而2020北市長的選舉，也被兩黨視為是關鍵戰場，雖然北市選民結構是藍大於綠，但副市長黃珊珊若參選會瓜分藍營票源，因此勝負關鍵在於是否能吸納中間選民支持。