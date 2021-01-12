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防群聚感染！各地方政府停辦或取消尾牙等大型活動一次看

編輯林莞茜/綜合報導

2021-01-12 20:32:16｜2021-01-12 20:41:28

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日說明新冠肺炎疫情等防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲國內新增2名本土確診病例，為避免增加群聚感染風險，部分縣市政府宣布停辦尾牙或大型集會活動。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布，國內新增2起本土確診新冠肺炎案例，為北部某醫院的醫師與護理師，桃園市長鄭文燦率先宣布，取消桃園市所有公家機關、學校的尾牙活動，其他大型活動則取消或延期。其他縣市包括基隆、台中、台南、高雄與金門也紛紛宣布停辦相關大型活動，避免增加群聚感染的風險。
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國內新增2名本土個案確診病例，為首例院內感染案件，據了解，案838與839，為北部某間醫院醫師及護理師，兩人為男女朋友，因此判定1例為院內感染、1例為社區感染，指揮中心匡列464位接觸者，所幸採檢結果均為陰性，而醫院住院部分則改採取「只出不進」的模式。
為防止疫情擴散，桃園市長鄭文燦今日率先宣布，取消桃園市所有公家機關、學校的尾牙活動，其他大型活動則取消或延期；基隆市長林右昌也跟進，宣布取消市府的尾牙和愛心聯歡餐會；台中市基於中央與地方一致，同樣宣布暫緩尾牙、擇期再辦。目前確定完全取消尾牙的縣市分別為基隆市、桃園市、新竹市、高雄市與宜蘭縣。至於雙北部分，台北市府各機關的尾牙目前未有調整，新北市則要求無法採實名制或實聯制的大型活動需暫緩實施。屏東縣、澎湖縣暫時不取消，花蓮縣延期到2月再辦。

而在原定在1月30日及31日舉辦的高雄馬拉松也宣布延期，高雄市長陳其邁指出，在人數500人以下、500至1000人、1000到2000人或1萬人以上活動將做分級管理，預計是超過1萬人的活動不適合續辦，且元宵節高雄燈會也會縮小範圍，並取消美食街與飲食區的設置。

此外，由於時值近農曆過年期間，春節台商返台恐會帶來潛在風險，因此台南古都馬拉松與金門馬拉松也都相繼宣布延期或停辦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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