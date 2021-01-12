防群聚感染！各地方政府停辦或取消尾牙等大型活動一次看

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為防止疫情擴散，桃園市長鄭文燦今日率先宣布，取消桃園市所有公家機關、學校的尾牙活動，其他大型活動則取消或延期；基隆市長林右昌也跟進，宣布取消市府的尾牙和愛心聯歡餐會；台中市基於中央與地方一致，同樣宣布暫緩尾牙、擇期再辦。目前確定完全取消尾牙的縣市分別為基隆市、桃園市、新竹市、高雄市與宜蘭縣。至於雙北部分，台北市府各機關的尾牙目前未有調整，新北市則要求無法採實名制或實聯制的大型活動需暫緩實施。屏東縣、澎湖縣暫時不取消，花蓮縣延期到2月再辦。
而在原定在1月30日及31日舉辦的高雄馬拉松也宣布延期，高雄市長陳其邁指出，在人數500人以下、500至1000人、1000到2000人或1萬人以上活動將做分級管理，預計是超過1萬人的活動不適合續辦，且元宵節高雄燈會也會縮小範圍，並取消美食街與飲食區的設置。
此外，由於時值近農曆過年期間，春節台商返台恐會帶來潛在風險，因此台南古都馬拉松與金門馬拉松也都相繼宣布延期或停辦。
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