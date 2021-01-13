染疫醫沒來！大江小編笑稱「收驚」 網安慰：謹慎是好事
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 00:25:39
中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布，國內新增2例新冠肺炎本土確診個案，為首例醫院內感染案件，並公開染疫醫師（案838）在可傳染期間的足跡。一度傳出染疫醫師有前往大江購物中心用餐，不過晚間指揮中心緊急更正，染疫醫師並未到大江購物中心用餐。對此，大江購物中心也在臉書粉專發文直呼「沒事沒事」，更打趣稱要去「收驚」。
指揮中心發言人莊人祥解釋，染疫醫師（案838）之前是使用信用卡消費紀錄回憶足跡，但信用卡使用紀錄會延遲入帳，因此原先公布的日期其實有誤，實際上前往大江購物中心的用餐紀錄發生在5天以前，當時還不具傳染力。已經完成店內消毒作業的大江購物中心可說虛驚一場，臉書小編也立即發文表示，「呼～來杯烏龍茶吧！沒事沒事」，更標註趣味關鍵字「丼飯覺得委屈」、「收驚去」，讓網友不禁莞爾。
網友也紛紛在底下留言回覆說，「明天去逛逛是不是最乾淨的時候餒」、「只好明天來去逛街支持大江了」、「明天丼飯吃起來」、「小編比大家還緊張吧」、「慶祝足跡錯誤，要不要來個全館八折啊」、「這是另類行銷欸！全台灣人都知道大江在哪裡了」、「下班經過大江，有夠空虛的」、「安心多了，謝謝大江配合調查」、「也希望大家好好保護自己，謹慎是好事，國民要團結。」。（編輯：倪浩軒）
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