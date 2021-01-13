央行阻升新台幣恐更艱辛？外銀估美元今年還會跌7%

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳太齡說，2021年對諸多資產類別都是前景樂觀的一年，全球經濟將迎來反彈，各國央行將持續聚焦於支持經濟成長，這對於2021年的股市前景尤其有利，渣打銀行看好2021年全球股市表現，隨著疫苗施打、經濟重啟與企業盈餘恢復成長，可望緩解投資者對於評價面偏高的疑慮，預期目前的牛市格局將獲得延續，尤其偏好亞股、陸股、美股與歐股。
此外，經濟強勁復甦將有助企業獲利回升，並淡化金融資產評價面偏高的擔憂，而考量美元弱勢、美國大選後地緣政治風險趨緩等因素，渣打銀行看好亞洲美元債與新興市場債，預期將吸引資金流入；外匯方面，預期美元將持續維持弱勢，相對地，歐元、英鎊、澳幣與人民幣可望受惠於弱美元格局在今年走強。
也由於美國聯準會維持史無前例的量化寬鬆政策，並表示將維持低利率至2023年底，加上疫苗問世使美元避險需求下滑，美國財政、貿易雙赤字擴大，渣打銀行預期美元指數可能進一步下跌6%至7%，弱勢的美元也將有利於風險性資產表現，尤其是新興市場資產。
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪進一步分析，美元走弱也有望吸引資金流入亞洲股市，人民幣基於利差加上中國企業自美股下市，預期在資金流入中國股市的過程中，可能帶動中國大陸股匯雙漲，其中人民幣短線漲多修正是有可能，但人民幣仍有利差優勢，目前人民幣已突破6.42，預估今年會挑戰6.38至6.5元，尤其拜登上台，中國大陸政府會保持人民幣穩定。
不過，渣打銀行也提醒，全球持續低利率環境，在此背景下，建議投資人應重新檢視投資部位，在充分考量相關風險後從低利率的環境中尋求收益標的，渣打銀行持續看好特定類型債券表現，包括相對低波動、高殖利率的亞洲企業債及新興市場債；成熟市場部分，則以高收益債信用利差空間較大。