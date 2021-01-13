AV男優太會唱！她一查「是台灣歌手」　釣出本人回應了

看AV發現男主角唱歌超好聽，一查竟發現是台灣歌手！一名女網友日前照常打開AV網站時，被一部以家教為主題的片子吸引，她點進去後發現片中的AV男優突然拿起吉他自彈自唱，歌聲還超好聽，她便上網查了歌名。豈料一查竟發現男歌手就是男優本人，讓她不禁直呼「被AV耽誤的歌手」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己某天一如往常的打開看片的網站，目光馬上被一部以家教為主題的片子吸引，「看著看著，那位飾演家教的AV男優突然拿起吉他自彈自唱」。

原PO聽完覺得很好聽，於是Google了一下「還真的有這首歌」，但她愈看愈覺得這位歌手很眼熟，這才發現原來男歌手就是剛剛AV裡的男優，而該歌曲下方的留言處也有不少因為看了AV後，覺得歌曲好聽的網友留言，讓原PO直說「看來不止我一個人發現呢」，而且男歌手還很大方，「甚至不吝嗇的點了每個留言愛心，看來是默認了，聽完完整版直接被圈粉」。



▲女網友特地做了對比圖。（圖／翻攝自《Dcard》） 事實上，該名男歌手叫陳凡騏，是一位熱愛表演的創作歌手，而這次引起網友注意的歌曲則是他在2019年所發表的「不該相遇的時候」，而他也會在YouTube上翻唱其他歌手的歌曲。



▲陳凡騏是一名台灣創作歌手。（圖／翻攝自陳凡騏SEN YouTube） 貼文一出，網友紛紛留言，「我也是看完影片發現他居然是歌手有出過片」、「斜槓青年」；另外，也有不少網友到陳凡騏的YouTube頻道留言朝聖，「Dcard 來的XD ，沒看過片，單純來聽歌」、「從dcard來的，真的好聽」、「家教老師唱歌太好聽了」、「家教老師真的有夠會唱，很喜歡你的歌聲，希望以後能有更多作品」。





而陳凡騏本人也在《Dcard》以及YouTube頻道回應，「本人晃過，受寵若驚」、「聽起來聽起來，希望光是聲音就可以吸引你」，而對於網友詢問以後會不會還有更多作品，他也回應「還有在創作，短期內都是以翻唱為主」，但除了拍片唱歌之外，他還擁有很多才藝，若要殘酷二選一，選擇一項被稱讚，他還是希望別人誇他「唱歌好聽」。（編輯：郭佩蓉）