美大使取消來台 民團赴外交部抗議：台灣不當美國小商鋪
記者吳承翰/台北報導
2021-01-13 15:34:09
美國新舊政府交接，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）取消官員出訪，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台行程因此告吹。今（13）日下午，民間團體左翼聯盟赴外交部抗議，他們認為在政權交接之際還煽動民眾暴亂的川普、善於操作法西斯仇恨政治的蓬佩奧，早已成為國際社會的過街老鼠，台灣政府不應隨這兩人起舞。
左翼聯盟表示，在國際社會紛紛對川普政府施以白眼的背景下，台灣社會「挺川普，救民主」的呼聲還甚囂塵上，當局對於川普、蓬佩奧的索求無度，從龐鉅軍火、有毒萊豬以及各種政商集團的腐蠹交易，幾乎是來者不拒。此次克拉夫特奉蓬佩奧之命而來，其夫婿又是美國煤礦業鉅亨，坊間傳聞其是為「賣煤」而來，並不令人意外。證諸台灣火力發電廠的巨大需求，大使為本島帶來更大的空汙危害，恐非無的放矢。左翼聯盟指出，在國際社會已將川普和蓬佩奧集團視為「罪犯」與「政治縱火狂」之際，總統蔡英文以及吳釗燮領導的外交部，卻還是以買辦之姿傾力迎合取寵，並放任不肖政商集團穿梭於台美之間括油水，搜民膏，這不僅是出賣台灣利益，也是踐踏台灣人民的尊嚴。左翼聯盟呼籲「木心不正，則脈理皆邪」，他們要求外交部要務正業，做正事，堂皇面對大千世界，要擴大眼界，辨明世局，莫要再做美國政客的小跟班，不要成為美國政商集團控制的小商鋪