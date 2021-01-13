12港人律師執照吊銷聽證會　代理人批政治迫害

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據報導，謝燕益與另一名代理人、前律師程海上午一度被攔截，之後才獲准進入聽證會。
報導表示，謝燕益在聽證會上形容當局以行政處罰之名，行政治打壓迫害之實，並質疑盧思位執業證書被吊銷的根本原因是他在敏感時期介入12港人案。
謝燕益指出，盧思位依法代理案件，反而是偵辦機關在期間違反刑事訴訟法，暗箱操作，剝奪辯護律師會見權等。
謝燕益並強調，盧思位敢於揭露和控訴違法瀆職行為，捍衛港人的合法權利，體現國家司法主權，實際行動，詮釋優秀人權律師的底色及真正愛國者的擔當。
謝燕益又說，原本案件可以為實踐與完善憲制創造良機，為香港與中國大陸共謀和諧發展，但事與願違，有關方面無視事實真相，以無妄的敵對意識審視律師的專業工作。
謝燕益還在聽證會中說，解決事件及香港問題終究要回到法治軌道，維護邊境秩序、國家主權與安全、社會良治，唯有文明與法治才是出路。
12港人案中，有兩名家屬委託律師盧思位、任全牛辯護。他們4日分別收到由四川省司法廳和河南省司法廳發出的行政處罰告知書。
根據告知書的內容，盧思位被指多次在網上發表不當言論，「時間跨度長、發言數量多、嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響」。
任全牛則是因2018年代理的一樁舊案，被指庭審期間違反「律師執業管理辦法」的規定，「違法行為性質、情節惡劣，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響」。
任全牛曾辦理過多起維權案件，去年12月28日才為中國公民記者張展報導武漢肺炎案一審在上海浦東新區法院出庭。
盧思位、任全牛都針對律師執照擬被吊銷一事，申請舉行聽證。（編輯：繆宗翰/吳柏緯）1100113