專訪／從周杰倫、iPhone中領悟　亞尼克的致勝心法靠這招

新冠肺炎疫情席捲全球，儘管在防疫成功的台灣產業端也受到衝擊，當許多企業紛紛要求政府振興產業的同時，沒有人能想得到一家連鎖烘焙店宣布今（2021）年最高發出6個月年終，靠著獨具的商業眼光與行銷方式，亞尼克董事長兼創辦人吳宗恩做到了，光是明星商品生乳捲就創下近6.5億元的銷售額，在成功的背後，他有一套自己的經營哲學。

我是廣告 請繼續往下閱讀

在多角化經營和電商優勢的優勢之下，亞尼克在疫情之中逆勢成長，吳宗恩認為：「經營者就是你有更好的獲利，當然要分享給消費者和員工，！」因此，除了給「衣食父母」消費者們回饋，銷售能夠達標，最重要的還是仰賴蛋糕師傅和銷售人員的辛苦，公司也看到了，「所以年終當然也不能讓員工失望，這是我們歷年發的最多的一次。」

▲吳宗恩說，銷售拿夠達標，從蛋糕師傅到銷售人員都有功勞。（圖／業者提供）

雖然亞尼克看似成功，但其實它是一個「慢飛的品牌」，2000年創立的亞尼克最早以代工起家，在貿易公司、五星級飯店都有蛋糕師資歷的吳宗恩，從家中廚房做蛋糕，然後到台北四處推銷自己的產品，從一台貨車開始，從無到有的白手起家，20年後已成為年營收破10億的品牌。





2013年，亞尼克推出現在人人熟知的生乳捲，橫掃上班族和婆婆媽媽的團購市場，品牌開始起飛，但2016年進軍日本市場失敗後，吳宗恩重新檢討自己的商業佈局策略，才把台灣的版圖做得更大、更好，他相信，每一個失敗都是一個企業成長的養分，可以學習到什麼就取決於經營者的態度，「我不太怕失敗，我倒滿希望有這樣的經驗，讓我們有更多的想像跟可能性。」





吳宗恩笑說，「我是『碰撞型』的學習，我一定要撞到才知道痛，一定要做了才知道可不可行，但成不成功是另一回事。」很多人常把成功作為第一目標，但這就成為嘗試新事物的絆腳石，因為覺得沒把握，怕出糗、怕無法對員工交代，「我的想法就是是實現它，我是一個說到做到的人」，哪怕這個想法其實很糟，但做了一定比沒做好，這就是人生的一部分的體驗，「沒有去嘗試你也不知道種出來的果實是甜的還是酸的。」



▲吳宗恩說自己是個說到做到的人，碰撞型學習的他不怕失敗。（圖／記者陳明安攝）

不急著賺 吳宗恩看待YTM像養孩子





不怕失敗的吳宗恩看，待通路市場也有自己的一套見解。亞尼克除了以生乳捲聞名，吳宗恩在2018年更在台北捷運各站點設置亞尼克蛋糕販賣機YTM（Yannick To Go Machine），然而耗資上千萬至今仍未開始賺錢，面對外界的質疑，吳宗恩笑著說，「不要說別人，自己都在懷疑。」





但他堅信創新的模式需要養成期，更考驗著投資者的眼光。他回憶起，亞尼克在2000年創業時，星巴克才剛進台灣，當時只有過生日、生小孩才會吃蛋糕，但經過了10多年，台灣人吃下午茶的文化迅速發展，更連帶咖啡產業快速崛起，就好像7-11連虧了7年才開始賺錢，如果當時就決定放棄，那台灣可能就沒有到處都能找到24小時營業的便利商店了，「看市場眼光要放遠，只看這一兩年是不可能的，但我相信總是要有人嘗試第一步。」





就像投資不要「把雞蛋放在同一個籃子裡」，YTM對吳宗恩來說更是多角化經營的其中一環，「但是到底要選哪些籃子也是大有學問」，所以他開始做很多功課、經營品牌，未來把業務端觸及的更廣，不過在疫情下交出的亮點成績，也反應了多角化經營的成功。





「現在狀況也比以前好很多啊，YTM即使現在銷售不夠好，但也沒有吃掉很多的利潤，其他的通路還是可以彌補它的不足。」吳宗恩樂觀看待自己的商業版圖，他覺得就像養小孩一樣，經營者當然希望每一個通路都賺錢，但是總要給時間跟養成。



▲吳宗恩看待YTM就像在養小孩，要給他養分和時間。（圖／記者陳明安攝）

自曝是資深果粉 吳宗恩把生乳捲當iPhone賣





在成功之後，吳宗恩也曾經迷惘過。





生乳捲爆紅後1年，銷量開始出現瓶頸，他曾想過要再創造另一個明星商品，但是看到自己用的iPhone，吳宗恩才明白經營的致勝心法——用明星規格看待明星商品，「周杰倫還是周杰倫，但作品會一直改變，生乳捲也還是生乳捲，但我們至今已經推出過上百種口味。」更與網紅、Youtuber合作，創造話題口碑。





吳宗恩認為，經營生乳捲就應該跟經營iPhone一樣，賈伯斯品牌經營的過程也是如此，蘋果早期做電腦並不是太成功，後來開發系統，制定出自己的品牌規格，直至現在打造出蘋果王國，因此他相信，商品的壽命長短不是取決於商品本身，而是如何去經營。





「我最近才換iPhone 12，我從i4就開始用，到5、6一路用到12，它們的功能一樣都是智慧型手機，但是你會因為新功能、新型號不斷地購買下去，生乳捲也是一樣。」吳宗恩認為自己做對了一件事情，「就是把重點放在一個商品上面。」不用去質疑產品的壽命，反而是時間在考驗經營者有沒有決心把它做得更好。