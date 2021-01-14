側寫／亞尼克創立出自於愛　從穿搭看吳宗恩的經營理念

從糕餅工廠的學徒開始一步一步開始學，只有國中畢業的吳宗恩從一名穿著廚師服的蛋糕師傅，成為如今總是穿著成套西裝亮相的亞尼克創辦人兼董事長，細看其穿著品味，有時是花襯衫配淺色西裝，或是深藍色商務西裝卻配上跳色領帶，顯見其穿搭用心，問他都去哪裡買衣服？吳宗恩說：「這些其實都是我太太幫我挑的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

很少有人知道，亞尼克這個名字和吳宗恩的太太有著密不可分的關係，因為認識了她，才對創業起心動念，他在2016年接受《NOWnews今日新聞》專訪時曾說，「因為有我太太的關係，促成我更積極的創業之路。」而亞尼克的品牌標語也是「分享，讓心融化」，看得出來吳宗恩對太太的用情至深，和太太對他背後的支持。

吳宗恩從《NOWnews今日新聞》詢問採訪邀約到答應受訪，前後不到2個小時，隔天下午便接受採訪，身為連鎖烘焙品牌的董事長他當然不是個閒人，採訪前一個行程還在開會，吳宗恩稍微遲來，採訪團隊在等待的過程中，透過亞尼克內湖店的大片落地窗，遠遠就可看見穿著深藍色的格子西裝外套，搭配大格子襯衫、紅色毛衣的吳宗恩，一邊跟身旁的公關確認訪問題目，一邊略帶歉意的走來，訪問過程中有問必答，且總是常帶笑容。





發出6個月年終可以說是一大成就，品牌標語中的「分享」不只帶給消費者，更深植在他的經營理念之中，但比起成就，吳宗恩更樂於分享他的經營之道和品牌心路歷程，訪問過程中從不邀功，條理分明而且滔滔不絕，更善用比喻讓生硬的商業經更易懂，透過一場訪問，可以感覺出吳宗恩是個不吝於「分享」的人。





其實，在亞尼克的所有公開場合，包含任何一間分店的開幕剪綵，吳宗恩一定都會親自到場，拍攝時配合攝影記者的指示動作也從不推辭，和員工互動親和力十足，從不見他嚴肅的神情，不過談起經營他很有主見，對於相信的前景懂得堅持，而對於失敗的經驗也虛心接受，儘管提醒他訪談時間到了他仍堅持要說完，完全不在意等等還有會議，他有自己的原則。





他明白從無到有是多麽困難，從一名學徒到董事長，吳宗恩懂得體恤員工的辛苦，也懂得珍視員工，更將公司的盈利分享給員工，吳宗恩不只是打理表面功夫，更是實打實的實業家，不怕失敗的他更不怕去做，他只怕自己的不作為，讓人生少了更多的經歷，從照顧太太的念頭到照顧員工，吳宗恩的心口合一有目共睹。