自然考卷差點滿分！媽崩潰「不懂錯在哪」 內行一看秒解
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 00:20:33
不少父母平常除了照顧孩子外，當學校作業有問題時也得出面解決，不過有些題目考倒的不是只有學生，就連家長看到也會頭痛。近日，就有家長貼出兒子的自然考卷，差1題就得滿分了，但她看了很多遍仍不知道錯在哪裡，也沒辦法向兒子解釋，最後只好上網求救，貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆系知識家》貼出一張照片，只見一張98分的自然考卷，錯的題目是「冰塊加入水中，一段時間後冰塊消失不見，是因為冰塊已經溶解在水中」，而兒子回答「O」，沒想到竟然答錯了，這也讓兒子感到相當不解。面對國小三年級的自然考卷，原PO看了3遍，還是搞不懂為什麼這題會錯，最後只好發文求解，並說「可以請大神幫媽媽解答嗎？只是想跟兒子解釋」。
內行的網友一看到，就馬上發現出題意敘述錯誤，「溶解」是指溶劑分子和溶質分子或離子吸引並結合的過程，例如鹽巴溶解在湯裡、果糖溶解在奶茶中，而題目敘述應為「融化」，指的是物質由固態轉變為液態的一個過程，固體的冰受熱後化為水。其他網友也紛紛回應，「融化，這是考名詞吧」、「好險這次我看出來了，不用重讀」、「放心吧，我回到國小一樣會錯這題，你兒子不孤單」、「是測試基本概念，也是陷阱題」、「我小時候好像也錯過這題」、「自然科？為什麼出題的國字還有打錯的？」、「題目錯字也太離譜」、「這是在考國語找錯字，還是在考自然阿」。（編輯：許智超）