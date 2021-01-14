P聯盟／因疫情關係 領航猿宣布本周桃園「閉門」進行
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-14 10:26:02
因近日出現新冠肺炎確診病例，P. LEAGUE+桃園領航猿今(14)日宣布，本周末16、17日在桃園主場賽事將採「閉門」進行，不開放球迷進場，已購票之球迷將全額退票無須扣除手續費。
桃園領航猿官方公告，因近日中央流行疫情指揮中心公佈本土案例社區活動軌跡為桃園地區部分場所，考量主客隊球員、觀賽球迷以及相關工作人員健康安全，經桃園市政府與桃園領航猿共同討論後決定本週末(1/16~1/17，聯盟編號G10、G12)兩場賽事將以「閉門」形式進行，皆不開放球迷進場，已購票之球迷將全額退票無須扣除手續費。購買季票橙客將會由專人聯繫退票相關事宜，之後場次將視疫情狀況待與桃園市政府討論後公布，還請球迷朋友靜待佳音，造成不便，敬請見諒，相關退票資訊如下：
退票資訊
開放時間｜1/14(四) 下午13:00 至1/29（五) 中午12:00
退票方式｜請至 ibon 機台辦理（-->直接點選「運動票」->退票）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。