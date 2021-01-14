防疫中心屢次雙標 藍委：民進黨政治考量大於全民健康
記者吳承翰/台北報導
2021-01-14 11:37:08
桃園兩名醫護人員染疫，資深媒體人周玉蔻搶在疫情指揮中心公布消息前就已先在廣播節目中揭露大量疫調細節，防疫指揮官陳時中沒有追究，對比日前國民黨台北市議員徐巧芯公布紐籍染疫機師趴趴走的足跡被送政風處，引發外界對陳時中「防疫搞雙標」的質疑。立法院國民黨團首席副書記長鄭麗文砲轟「疫情到現在一年了，早就該有SOP，從蔡英文臉書、陳時中雙標看得出來，民進黨永遠政治掛帥，政治考量高於全民健康考量。」
11日晚間，有關於桃園有兩名醫護人員染疫的消息已在網路上傳開，到了12日上午，周玉蔻於廣播節目中揭露許多疫調細節，甚至連被感染的過程都有描述，但下午才由疫情指揮中心正式宣布。而同樣由非官方管道揭露疫調消息的則有上個月紐籍機師居家檢疫四處趴趴走，國民黨台北市議員徐巧芯公布搶在指揮中心前先公布足跡。同樣情節有不同下場，周玉蔻安全下莊，徐巧芯則被行政院釘得滿頭包，最後送政風處理，引起外界再度質疑「民進黨雙重標準。」鄭麗文指出從總統蔡英文臉書選擇性發文，針對前衛生署長楊志良一席「應該除染疫醫師」的發言反擊，到這次染疫醫護人員處理混亂，訊息不在第一時間公布，台灣防疫的螺絲已經鬆了，「經過一年應該要有完整SOP，為什麼只是兩個人染疫就可以亂成一團，如何讓大眾安心、確保防疫指揮中心的威信很重要，但從蔡英文臉書、陳時中雙標，看得出來民進黨永遠政治掛帥，政治考量大於全民健康考量。」鄭麗文砲轟這一年來全民對於防疫指揮中心的重視，沒有讓他們更具有使命感，而是患了大頭症，越來越傲慢，「防疫指揮中心傲慢妨礙全民共同防疫，選擇性釋放訊息這點應該盡快改善，以免出現更多防疫破口」。