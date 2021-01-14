1歲嬰戴口罩「怕悶死」！作家挺UNIQLO開罵：別當台灣鯛

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不過這則貼文底下許多網友則紛紛貼出自家小孩戴上口罩的照片，認為本來就該遵守防疫規定。而作家柳喪彪對此也在臉書發表看法，她認為雖然台灣還是明理的人比較多，但不得不說也真的會有這種「不知道自己不知道」的人，更痛批「嬰兒戴不了口罩，那為什麼要帶他去公眾場合呢？街非逛不可嗎？衣服非買不可嗎？就算真的孩子需要衣服了，網路不能買嗎？真的只有讓孩子及他人曝露在危險之下的逛街這一種辦法了嗎？」。
而在疑似親友團的評論當中還有人留言「小孩戴口罩悶死誰負責」，柳喪彪則怒批「廢話當然是你這個做爸媽的負責啊！你是把孩子當成玩偶嗎丟在一邊不用隨時看隨時顧嗎？況且戴個口罩也能悶死，你這做爸媽的到底是手殘還是腦殘？犯了還要把責任推給別人來負責？你這種人還有什麼資格生育？」，最後也強調「不論年齡口罩請戴好戴滿、拒當台灣鯛！」。
對此，台灣優衣庫則表示，當天的情況是，該組客人已在店內消費，但當天因為有其他的消費者包括孩童在店內，因此才會善意提醒；為讓每位消費者都能安心消費並守護每一位顧客的健康，UNIQLO響應政府政策並採取相應措施包含：店頭張貼政府口罩配戴提示公告、每位顧客入店時皆會檢視有無配合政策配戴口罩、 若無配戴口罩者，將採取口頭勸導。針對此事件，若勸導過程中因店舖同事的言語舉止造成顧客的誤解或不適，未來也將加強店員的應對教育，持續帶給每位顧客高品質的商品跟服務。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。