不滿台銀加入紅十字會 林楚茵：不該因循往例將全面檢視
新頭殼newtalk
2021-01-15 08:00:00
民進黨立委林楚茵14日踢爆，財政部印刷廠設立的一間探索館，居然6年來每年虧損100萬左右。不只質詢財政部的虧損狀況，林楚茵今晚又再度於臉書發文，表示「我提案刪除台灣金控（台銀）的「中華民國紅十字會」團體會費，因為乍看之下很難理解為何金融控股公司有必要加入紅十字會。」
林楚茵在臉書表示，提案刪除台灣金控（台銀）的「中華民國紅十字會」團體會費，她質疑，很難理解為何金融控股公司有必要加入紅十字會，而且這筆會費只有約5千元，所以審查前從未有任何單位派員向她報告說明，審查時更表示這筆會費是「因循往例」編列，不過反正數目很小，要減列也行。她砲轟，「這種因循苟且的態度，就算身為執政黨委員也很難包容。」林楚茵指出，立法委員藉由預算提案行使立法委員監督行政單位的權力，提醒公營事業體參加公益性團體不能因循往例、不加思索地每年重覆，而是需要經過審議、檢討過後才得以做出決定。
因此，她強調，「完全不能接受行政單位或公股公司用「因循往例」這種理由答覆說明，也不能苟同數額小就可以敷衍了事、迴避審查。」
林楚茵更指出，「中華民國紅十字會」從以前便爭議不斷，在用人及經費使用方面都有許多不良紀錄，例如1991年時被踢爆將經費拿去吃飯做公關、2005年被爆料員工可抽取15％募款佣金，2011年日本311震災時甚至發生募得17億且號稱轉贈零時差，到了月底卻只撥款4億。「有必要選擇這樣子的團體做公益協助嗎？」
文末，她重申，「身為財政委員會委員，我會秉持理性、客觀的態度地持續追蹤行政機關，監督各公家單位如何妥當、適切且公平地參與公益團體。絕對不能縱容行政單位因循苟且地編列預算，畢竟若以這種態度編列預算，10個、20個單位仍會造成國家財政負擔，所以我不會將目標限縮在財政機關，而是全面檢視各部會及其附屬機關。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼