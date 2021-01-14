昆凌賽車上癮！小孩嚇到驚問：媽媽會開車喔？
記者翁新涵/台中報導
2021-01-14 21:53:06｜2021-01-14 21:59:56
賽車電影《叱咤風雲》今（14）日在台中麗寶國際賽車場舉行首映會，包括監製周杰倫、女主角昆凌，以及製片劉畊宏、彭小刀、導演陳奕先、演員曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等都出席，昆凌更是萬綠叢中一點紅，展現跟以前不太一樣的俐落帥勁，而她在片中賽車的模樣，連一雙兒女都覺得陌生，甚至平日載孩子出門，還會被他們質問：「媽媽會開車喔？」
昆凌哭笑不得回說：「我當然會啊！」而且她開車也是有點小脾氣的喔，倘若看到「馬路三寶」，她可不會客氣，直言「我會加速飆過他」，那會按對方喇叭嗎？昆凌馬上恢復媽咪的溫柔說：「我不敢，我怕會被打！」對於老公特愛買跑車，昆凌似乎有一點無奈，當被問到1月18日周杰倫即將42歲生日，她準備送什麼禮物給老公時？昆凌說：「今年應該不用送了吧，他也說不用送，我不會再買車了，而且他那台（藍寶堅尼）開得好好的，不能換太快，怕他喜新厭舊，先開舊的就好。」此外，導演陳奕先則豪邁表示，如果電影上映首3日票房能突破千萬，他就會抽籤派一名代表，穿泳裝開超跑遊街，這句話傳到周杰倫耳裡，可能是擔心老婆的「安危」，搶先拿劉畊宏開刀，笑說：「那脫衣服的一定是劉畊宏啊！」