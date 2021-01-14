昆凌賽車上癮！小孩嚇到驚問：媽媽會開車喔？

賽車電影《叱咤風雲》今（14）日在台中麗寶國際賽車場舉行首映會，包括監製周杰倫、女主角昆凌，以及製片劉畊宏、彭小刀、導演陳奕先、演員曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等都出席，

萬綠叢中一點紅，展現跟以前不太一樣的俐落帥勁，而她在片中賽車的模樣，連一雙兒女都覺得陌生，甚至平日載孩子出門，還會被他們質問：「媽媽會開車喔？」

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加速飆過他

▲昆凌在《叱咤風雲》演出賽車手。（圖／創映電影、量能影業提供）

應該不用送了吧，他也說不用送，我不會再買車了，而且他那台（藍寶堅尼）開得好好的，不能換太快，怕他喜新厭舊，先開舊的就好。

▲昆凌（後排右二）萬綠叢中一點紅。（圖／齊石）

此外，導演陳奕先則豪邁表示，如果電影上映首3日票房能突破千萬，他就會抽籤派一名代表，穿泳裝開超跑遊街，這句話傳到周杰倫耳裡，可能是擔心老婆的「安危」，搶先拿

開刀，笑說：「那脫衣服的一定是

啊！」