拜越多賺越多？他怨母「供品塞滿屋」 內行曝1難搞關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 23:19:23
在台灣除了有祭拜祖先的習俗外，有商家也會在特定的日子，祈求生意興隆、事業順利。近日，就有網友分享，媽媽每次祭拜的貢品往往多得不像話，甚至認為「拜越多，賺越多」，但也因此家裡塞滿了各種零食，令他相當困擾，貼文也引起網友的討論。
原PO在《爆料公社》表示，每個月的初二十六就是商家拜拜的日子，但祭拜用的貢品卻是因人而異，並無太大的限制，但媽媽認為「拜越多，賺越多」，因此每回拜拜都大肆購買零食泡麵，也使得家中和室塞滿了各式各樣的零食，讓他相當無奈「我只能抱怨家裡零食泡麵越來越多」。許多網友看完卻指出關鍵，幸好原PO家的不是熟食，不然會相當難處理，「至少不是熟食」、「零食還好啦，麻煩的是熟食」、「要慶幸買的是零食泡麵，而不是自己煮的雞鴨魚肉之類的」、「這算好解決，有些傳統家庭初一十五、初二十六都是六菜一湯一飯在拜的，這種要消滅才是困難」、「用煮得更麻煩」。另外，也有網友認為，其實原PO可以將吃不完的食物捐贈給需要的人，「吃不完，不如捐出去」、「捐孤兒院不錯」、「可以捐出去，做功德阿，很多弱勢家庭會很開心的」、「送給客人也不錯」、「做善事更實際」、「拜完的東西我都只留喜歡吃的幾樣，其他都在地方社團贈送給想吃的人」、「真的不要吃，就捐出去吧」。（編輯：許智超）