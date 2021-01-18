保養喉嚨又有新必殺技！京都念慈菴「清潤無糖」枇杷膏

冬天來臨，濕冷空氣或吹東北風，讓人喉嚨乾燥發癢，這時，要「保養你的喉嚨」， 就一定會提到知名枇杷膏品牌京都念慈菴，這可是不少人從小吃到大的好物，不只是家中常備糧資，更有不少人會隨身都帶上幾包，營養滋潤又能生津止渴、潤喉護嗓，是大人、小孩都接受的熟悉老味道。

我是廣告 請繼續往下閱讀

每年冬天一來，很多人常常一睡醒，就發現喉嚨異常乾癢，甚至連吞口水都有點難，更有人只要吸到冷空氣喉嚨就不舒服，咳嗽不止，也因此，潤喉就成為冬季最重要的身體保養之一。

▲「潤喉」在冬季是重要的身體保養課題之一。（圖／品牌提供）

三軍總醫院松山分院社區醫學部主任李明勇指出，冬天空氣乾冷，加上民眾在室內時喜歡使用暖氣機，且遇冷時血管會收縮，血液循環較差，都容易導致呼吸道乾燥，特別像是習慣用嘴巴呼吸的打鼾者或過敏鼻炎患者，在冬季冷空氣直接從嘴巴吸入，起床時喉嚨就會更乾癢。



▲李明勇表示，民眾本身也要注意攝取足夠的水分，喉嚨就像是皮膚一樣，都要注意保濕。（圖／品牌提供） 李明勇表示，喉嚨乾燥會感到疼痛，嚴重可能會出現紅腫的發炎反應，多數民眾會因此感到口乾舌燥，且有時會因異物感一直想清喉嚨，甚至沙啞；不過，要潤喉的方式其實很多，民眾多戴口罩保暖，開暖氣機時多放一盆水提升空氣濕度等都是好方式。





另外，李明勇說，民眾本身也要注意攝取足夠的水分，喉嚨就像是皮膚一樣，都要注意保濕；其餘時間如感到喉嚨不適，坊間有許多喉糖，其中有薄荷、枇杷葉等成分，都有清涼降火作用，讓身體分泌黏液，生津止渴。



▲隨身包方便攜帶，是潤喉護嗓的最佳良伴。（圖／品牌提供）

因近年不少人開始追求健康，喜歡吃少糖、無糖的食物，廠商也順應顧客追求無糖、高纖、低熱量的潮流，推出「清潤無糖枇杷膏」。在天冷時、熱飲枇杷膏系列來滋潤溫暖你，保護好你的上呼吸道。





清潤無糖枇杷膏使用有甜味，但腸胃不會吸收的麥芽糖醇和異麥芽寡糖，無糖、低卡，也特別加入了金銀花和橄欖葉，能清涼降火，營養滋潤。而近期吹起健身風潮，許多健身人士在飲食上都會格外注意，糖分、脂肪等攝取都會列入健身規劃，這時這款枇杷膏就能成為健身者的隨身好物，吃了不會有負擔，更不會讓運動計畫受到影響。

另外，現在就連上班族也開始注意糖分攝取，飲食上都不想吃太甜，手搖飲也都開始選擇微糖、無糖，就是希望吃的更養身、健康，而清潤無糖枇杷膏對有限糖需求人士來說也是一大幫助，在不想吃太甜時給予多元選擇，無論在疫情期間或健身房及各種場合，都是潤喉護嗓的最佳良伴。