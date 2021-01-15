SAMSUNG S21 5G旗艦系列上市　燦坤獨家45折？

2021年度旗艦機款降臨！SAMSUNG S21 5G旗艦系列正式開放預購，即日起至1月25日中午，預購就送新款Galaxy Buds 系列真無線藍牙耳機與Smart Tag藍牙智慧防丟器，總市值高達7980元。另外，若到燦坤預購可再享加碼週邊豪華禮包：S21 Ultra 5G系列就送S Pen原廠透視感應皮套、原廠10000 mAh行動電源、128GB隨身碟、快充充電頭、原廠無限閃充充電板等週邊商品，首三日加碼送燦坤空調保潔服務，最高市值達6988元，名額限量200組，贈品總價值14968元，等於不到五折即可入手！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Galaxy Buds Pro 耳機，顏色設計超時尚新穎，也是今年必購款。（圖／資料照片）

× ▲Galaxy Buds Pro 耳機，顏色設計超時尚新穎，也是今年必購款。（圖／資料照片）

S21 5G旗艦系列為目前市面上最頂級的智慧型手機，指標性的輪廓切割相機結構，與機身金屬邊框完美結合，呈現獨一無二的工藝之美，為其他商品無法比擬。Galaxy S21 Ultra推出星魅黑與星魅銀色系，奢華的霧面外觀處理，營造精緻洗練、雋永經典的質感，並以Gorilla Glass中最堅固的玻璃材質Corning® Gorilla® Glass Victus™提升耐用性，Galaxy S21與S21+則有星魅紫、星魅粉、星魅灰、星魅白、星魅黑等色系。

Galaxy S21 Ultra擁有Galaxy S21系列中，尺寸最大的6.8吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，為SAMSUNG目前最智慧的螢幕，可根據使用者正在瀏覽的內容，於10Hz到120Hz之間調整更新率，維持效能更可兼顧最佳畫質，同時延長電池續航力。搭配四鏡頭後置相機（超廣角、廣角、雙遠距鏡頭），內建升級1億800萬畫素專業級感測器，堪稱手機界的單眼！內建「超明亮夜拍」感測器，輕鬆駕馭如光線昏暗的室內、夜景等高難度攝影場景，拍攝不再延遲且畫質絕美。除了強大的拍攝功能，Galaxy S21 Ultra更是首波搭載Wi-Fi 6E的智慧型手機！史上最快的網速，可瞬間完成影音串流和內容傳輸，隨時隨底都有極速暢快體驗。

▲S21 Ultra擁有Galaxy S21系列中，尺寸最大的6.8吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，為SAMSUNG目前最智慧的螢幕。（圖／資料照片）

× ▲S21 Ultra擁有Galaxy S21系列中，尺寸最大的6.8吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，為SAMSUNG目前最智慧的螢幕。（圖／資料照片）

於燦坤預購SAMSUNG S21 5G旗艦系列可享30期零利率，平均月付330元起即可輕鬆帶回家，再享指定銀行最高回饋 1370元（限量60名）！想舊換新的消費者更可至燦坤內湖旗艦店辦理S20 Ultra舊換新活動，最高可現折16000元。換手機來燦坤，就是要挑戰全台最便宜！詳情請洽燦坤官網與燦坤內湖旗艦店三星智慧館，舊換新折抵金額依三星公告辦法為準。



燦坤預購網址：https://lihi1.cc/SBKiN

＊以上內容燦坤保留最後更動、解釋權利。