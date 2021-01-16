疫情難遏加同志涉案　日相菅義偉陷困境

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日本政府防疫對策飽受批評，造成菅義偉內閣支持率持續下滑，讓菅義偉所處困境更加鮮明。
菅義偉15日對記者說明為何不提名眾議員補選的理由時說，「深刻體認到這次事態，目前最優先考量的是深切反省，努力恢復選民的信賴」。
自民黨細田派中堅人物說，比起一次承受2場敗績，其中一場採取「不戰敗」造成的傷害較少。這段話也說明了自民黨研判參議院補選同樣沒有勝算。
與自民黨聯合執政的公明黨幹事長石井啓一也說，這是一場情勢嚴峻的補選。
前首相安倍晉三涉及「賞櫻會」相關爭議，當時的公設秘書才剛被檢方起訴，對自民黨來說造成一定影響，接下來的菅義偉政府又面臨「金權問題」，眼看在野黨參議院補選可能占上風，自民黨研判勝選有困難。
菅義偉政府目前從民調數字就可看出因應疫情陷入困境。根據時事通信社所做最新民調，菅義偉內閣支持率較上個月下滑8.9個百分點，來到34.2%，逼近「危險水域」（支持率跌破30%）。
自民黨內本來有看法希望合併4月補選，解散眾議院進行改選，不過因選擇在眾議員補選「不戰敗」的策略，這樣的看法已漸消失。
黨內也有看法指出疫情難平息，4月要進行眾議院大選有困難。黨內年輕議員說，4月這個時機點應該已經消失。
下一個解散眾議院的時機點，有人認為可以跟7月22日東京都議員選舉同天舉行。如果東京奧運能順利在7月23日登場，7月22日將是不想在秋天選舉的最後機會（本屆眾議員任期10月屆滿）。
不過公明黨想專心打東京都議員選戰，對７月這個時機持保留態度，但如果不在7月22日改選的話，接下來最有可能的時機點只剩9月5日後。
如果東京奧運與帕運能順利舉行，並以成功舉辦告終，將有利菅義偉政府選情。不過，日本目前仍難遏止疫情，日本政府與執政黨內對如期舉辦愈顯悲觀；一旦東奧被迫取消，就意味政府抗疫對策失敗，政府可能因此陷入窘境。
屆時菅義偉別說要解散眾議院，就連9月底自民黨總裁任期屆滿，想尋求連任可能都困難重重。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1100116