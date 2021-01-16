北台灣越晚越濕冷 8縣市跌破10度以下低溫
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-16 16:22:29
強烈大陸冷氣團來襲，將在今（16）日傍晚開始影響台灣，基隆北海岸地區目前已經開始出現雨勢，而晚上整個大台北地區也都有很高的降雨機率，除此之外中央氣象局也持續更新低溫特報，在強烈大陸冷氣團未來兩天的影響下北部及東北部氣溫最低，有機會出現10度以下低溫。
中央氣象局預報員官欣平說明，在這波冷空氣的強烈大陸冷氣團影響下，其實在今天、明天、後天，氣溫有明顯的降幅，雖然近日由於輻射冷卻的影響，清晨都相當寒冷，不過今天的白天高溫還有22、23度，但未來兩天白天高溫僅剩下15度，中部以北10到12度，東部和南台灣約11到14度。官欣平表示，預計在17、18號清晨會來到氣溫低點，因為水氣減少，可能出現輻射冷卻效應，在新竹以北雲少或較空曠地點有機會來到8至9度，目前基隆北海岸和宜蘭地區都已經開始出現局部大雨，但新竹以南依然會出太陽的，東台灣部分也是越往南天氣越晴朗。中央氣象局指出，明日起至18日北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，有10度以下氣溫發生的機率，今晚至明天白天的低溫區域，在基隆市、新北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，而台北市、新竹縣、嘉義縣、台南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。