再添護理師染疫！醫讚「警覺性高」：別再幻想台灣會隱匿

中央流行疫情指揮中心今（16）日晚間10點警急召開記者會，指揮官陳時中宣布國內再添一例與案838同醫院工作的護理師染疫，因為兩人曾有短暫接觸，今日確診後將視為該院已經出現群聚感染現象。對此，由醫護所組成的臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》除了呼籲大眾繼續提高警覺防意外，也稱讚該名染疫護理師「警覺性很高」，更直言「不要再幻想台灣會隱匿了啦！」。

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指揮中心表示，今日確診的案852為與案838同醫院工作之護理師，和染疫醫師曾在1月10日於護理站工作時有一個多小時的接觸。另外，案852是該院出現本土個案後的首批採檢對象，在11日採檢結果陰性，期間除上班外皆待在家中，未出外活動，直至14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日到診所看診後出現發燒症狀，回醫院後進行採檢確認染疫。

▲指揮中心宣布北部某醫院的院內感染情況再次擴大，一名與案838同醫院工作之護理師確診。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

《MedPartner 美的好朋友》指出，昨日原進行針對和染疫醫師同科系、曾短暫接觸的照護人員共452人的擴大採檢，結果原本該是明天公布，但因為其中這名女護理師確診，所以晚上十點加開記者會公佈。《MedPartner 美的好朋友》對此則強調「不要再幻想台灣會隱匿了啦！」，更直言一旦確定疫情資訊，「晚上都會加開記者會跟你說好嗎？」。

此外，針對案852護理師染疫後的處理，《MedPartner 美的好朋友》也大讚這位護理師警覺性很高，「這位護理師第一次採檢是陰性，但後來在1/14因為有症狀就診，但這位護理師和看診醫師都高度警覺，因此安排採檢後確診」，此外目前所知下班後也沒有其他足跡，文末除呼籲大眾仍得提高警覺，勤洗手、戴口罩落實防疫措施外，也發文表示「祝福這位護理師早日康復！」。（編輯：楊智傑）