足球／U20培訓隊首戰就領紅牌 五人制國腳：經驗不足
記者鍾東穎/新北報導
2021-01-17 07:00:00
經過1年多集訓，中華U20潛力培訓隊在「臺灣企銀5人制足球聯賽」首戰以3:3踢平旅人FC，不過貢獻1射1傳的劉如明遭被紅牌罰下，旅人FC門將也是成人國家隊成員的江信緯認為，學弟們經驗仍欠缺。
首屆「臺灣企銀5人制足球聯賽」16日在新莊體育館開踢，U20培訓隊首戰面對兩支中部高校球員與江信緯、唐偉泰和賴明輝等國腳組成的旅人FC，表現毫不遜色，從落後到領先，可惜劉如明終場前2黃變1紅，讓旅人FC把握人數優勢，踢進扳平球。「經驗上還是不夠沉穩，太急了。」江信緯認為劉如明的犯規太過冒險，U20培訓隊教練劉祥興也認同，「年輕人經驗不足一點，有創造進球機會，但沒把握住，防守經驗差了一點。被罰下的劉如明其實是今天最穩的，有1進球1助攻，可惜急著表現卻領到紅牌。」
劉祥興表示這批U20球員集訓一年多相當辛苦，但也相當認真，培養出默契，這回越級打怪，面對學長們，「他們心裡多少會有壓力，先前友誼賽就知道對手的技術各方面都較成熟，他們有一點怯場。」賽前也先做心理輔導，盼能藉以學習運用在未來國際賽。