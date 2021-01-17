罩杯從B漲到D！她心急求診　醫回「12字」尬爆：花錢自虐

身體若有狀況，一定要及時就醫，以免小病不治，大病難醫。近日一名女網友就透露，自己最近罩杯突然從B漲到D，便趕緊去看婦產科，怎料醫生竟神回「12字」，讓她瞬間超尷尬，不禁直呼「我花200元去被羞辱，我是抖Ｍ嗎啊...」（註：「抖Ｍ」為網路流行語，意指有受虐傾向的人。）

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原PO在臉書社團《爆怨公社》中表示，自己最近人不舒服，不僅體重上升、小腹微凸，胸部更莫名從B罩杯漲至D罩杯，她覺得身體有變化，肚子悶悶的，加上自己又捐過卵，擔心卵巢長了什麼東西，尤其她媽又剛因子宮肌瘤動了大手術，因此她便心急地去婦產科做檢查。

原PO透露，日前照了子宮超音波後，醫生說「沒事，看起來很健康」，她則詢問「那怎麼會感覺身體怪怪的？」沒想到醫生露出慈祥面容回應「我想可能，只是單純的胖了吧！」讓她聽後秒愣，不禁直呼「我花200$去被羞辱，我是抖Ｍ嗎啊...」



▲女網友透露，她最近罩杯突然從B漲到D，便趕緊去看婦產科，怎料醫生竟神回「12字」，讓她瞬間超尷尬。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

此文一出，網友紛紛留言「至少妳獲得了『健康』的答案」、「好好笑哦，但還好是一切ok」、「羨慕胖到胸部」、「還好只是胖了，萬幸萬幸」、「差點想說恭喜」、「醫生好幽默」、「還好不是恭喜你寶寶很健康，哈哈哈」。

另還有人分享類似經驗，直指「我有一次去看醫生跟醫生說腳很像水腫，結果醫生也淡淡的跟我說，你那個是胖！」「我花了500多檢查內分泌，原來不是失調，只是吃胖...醫生還說：嗯...你的內分泌沒問題，就是吃比較多...」（編輯：許苡晴）