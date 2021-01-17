川普卸任倒數！傳3家族成員欲從政 伊凡卡將競選參議員
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-17 14:15:18｜2021-01-17 14:22:47
美國總統川普的任期即將結束，川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump），在2020年大選期間，協助父親募款展現驚人的影響力。美國媒體引述內部消息指，伊凡卡在離開白宮後，計畫在未來4年內從政，短期目標是在2022年中旬競選參議員，伊凡卡的丈夫庫許納（Jared Kushner）則計畫在國際政治上拓展影響力。
美國媒體引述3個共和黨、川普家族的內部消息來源指出，整個川普家族至少有3名成員正在考慮競選公職，包括川普二兒子艾瑞克（Eric Trump）及其妻子萊拉（Lara Trump）正考慮競選北卡羅來納州參議員，以及人氣最高的伊凡卡計畫明年競選佛羅里達州參議員。顧問公司「Mercury Public Affairs」研究員史密斯（Adam C. Smith）指，伊凡卡卸任白宮高級顧問後可能將前往佛州，挑戰該州現任參議員盧比歐（Marco Rubio）；負責共和黨募款的高階黨工向媒體透露，庫許納則是希望能夠幫助伊凡卡的政治事業，並專注發展國際事務；另一個川普親友表示，伊凡卡本人沒有明確承認對參選有興趣，但確實正計劃如何運用自身的政治影響力。
美國《政客》（Politico）報導指，先前傳出共和黨政治資金的大金主之一巴拉克（Tom Barrack）不斷向共和黨人施壓，希望黨內成員將盧比歐批評得一文不值，以讓伊凡卡出線參選。但巴拉克的顧問戴維斯（Tommy Davis）出面澄清，雙方從未有過挑論盧比歐的對話。《政客》評論指出，川普即將卸任之際，川普家族的成員似乎試圖留住他僅剩的政治資本，但1月6日的國會暴亂應該為川普一家人的政治發展增添不少困難，特別是網路上先前瘋傳一段影片，由川普的大兒子小唐納德（Donald Trump Jr.）拍攝，國會暴亂當天，川普、伊凡卡與一眾白宮高官饒有興致地看著暴亂直播。小唐納的雖然後來刪除了這段影片，但川普一家仍被輿論批評對暴亂事先知情。