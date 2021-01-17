新家藏詭異暗房！鄰曝「前屋主身份」　她嚇壞：不敢住了

搬到新家、展開新生活對民眾來說應該是令人相當雀躍的事，不過在美國的亞利桑那州就有一對新婚夫妻與家人搬到了新家，卻在浴室發現一面詭異的超大鏡子，牆面上不但沒有任何支撐物讓鏡子懸掛，想將它拆下來更發現鏡子已牢固釘在牆上，覺得事有蹊蹺的一家人因此決定用拆開牆面，沒想到卻意外發現牆後藏有一間詭異的小房間！

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這名住在亞利桑那州的女子安娜貝爾（Annabell Mickelson）日前在TikTok上分享了這段經歷，影片當中可以發現浴室牆上掛著一面巨大的鏡子，詭異的是透過鏡子反射竟能看見客廳全景，安娜貝爾和家人討論後決定用電鋸將牆面破壞，這才發現原來家中格局內還藏了一間暗房，不但佈滿了數不清的電纜線路，還有木製櫥櫃在其中。

▲新家浴室的鏡子竟然詭異的牢牢釘在牆上。（圖／翻攝自TikTok @annabellmickelson）

不僅如此，安娜貝爾的丈夫還利用尖銳物刮了暗房當中同樣巨大的鏡子表面，回頭到浴室一看更驚覺，原來家裡這面大鏡子根本是警察偵訊室常見的雙面鏡，可以透過在密室中看見另一側的樣貌而且不會被發現。向左鄰右舍詢問後，他們才知道原來上一個屋主疑似是一名當地的毒梟，線路連接的都是房子四周的監視器，不過隨著屋主的離開，任何相關證據或設備也消失無蹤無從查證。

▲拆開牆後才發現原來家中還有一間暗房。（圖／翻攝自TikTok @annabellmickelson）

這段影片

累積超過260萬次收看，許多網友也紛紛敲碗求後續，「也太可怕了」、「買下這棟房子是大錯特錯」、「還是報警吧」，不過安娜貝爾除了一開始表示「不敢住了」之後，接著才壯起膽子，陸續回應網友提問，打算繼續探查真相，在其中一則回應當中，她更提到不只雙面鏡，家中車庫還有詭異閣樓，未來還打算訪問鄰居有關這棟房子的一切。（編輯：楊智傑）