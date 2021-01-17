醫院確診本土+1！急診醫點名「1行為」：離開台灣去別國

中央流行疫情指揮中心昨（16）日晚間10點緊急召開記者會，指揮官陳時中宣布國內再添一例與案838同醫院工作的20多歲女性護理師（

）染疫，因為兩人曾有短暫接觸，確診後定調此為該院出現群聚感染現象。消息曝光掀起外界討論，而急診科醫師謝宗學見狀坦言台灣的防疫策略絕對不是完美無瑕，也不可能完美無瑕，「問問那些成天希望防疫出現破口的人，覺得現在那一個國家防疫做的比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？」。

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中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，這次北部某醫院傳出首位醫生染疫後，擴大成為群聚感染事件，果不其然的讓台灣某些人像打了雞血一樣興奮，「蓋牌、普篩、封院、檢討醫事人員、贊成楊先生的開除說、贊成餐廳禁止醫事人員入內用餐等對立言論不斷出現，防疫出現些微破口，不想盡力補救，而是想製造對立讓破口被扯的更大，以達到政治目的」。

▲案 852 父親及哥哥出現流鼻水症狀，昨日已緊急送醫隔離，採檢結果今（ 17 ）日出爐，其父親、母親、哥哥 3 人採檢均為陰性。（圖／記者陳致宇攝）

謝宗學回憶起18年前SARS的經歷，感嘆的表示一昧的獵巫、製造對立、歧視感染者只會讓可能染疫的人封口，更不敢誠實以告，反而更增加社會風險，防疫網也會在這樣的氛圍遭到撕裂。

謝宗學直言，「台灣的防疫策略絕對不是完美無瑕，也不可能完美無瑕」，但能走到這裡還沒有被病毒擊倒，是因為出現問題會檢討、修正，出現破口會想盡辦法補救，且在科學、醫學和人性中找到平衡點，擬定出最適合的策略處理，才讓台灣相對安全地度過一年。

文末謝宗學也表示，抗疫除了考驗防疫策略外，更考驗人性，「社會中不可能只有一種聲音，但行為會誠實表現，若有機會，問問那些成天希望防疫出現破口的人，覺得現在那一個國家防疫做的比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？不願正面回答也是一種答案」，同時呼籲「不獵巫、不製造對立、努力支持前線人員」，總會等到疫情撥雲見日的那一刻。（編輯：楊智傑）