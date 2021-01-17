P聯盟／減重計畫大成功　雷特成攻城獅的「魔術強森」

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「他在第一禮拜練球時，就瘦到127公斤，然後變成125，上一次出賽後腿拉傷時是122，今天賽前則是120，這是他展現的企圖心，我們也能感受到投資有回報，如果他一直在130-129，我們大概就準備剪斷風箏線了。」高景炎稱讚雷特的職業精神，並支持教練團應該繼續給他機會，而他也果真在今天打出來應有的表現。
本周攻城獅並沒有登錄大洋將塔壁，因此203公分的雷特除了要串聯球隊，也要肩負看守賈西亞和守護籃框的任務，也是因為他在進攻端的全能，攻城獅今天才敢讓吳岱豪先發，並且始終保持後者和容毅燊在場上輪替，甚至能讓200公分的李家瑞打到3號位，維持一個較大的陣容來抗衡富邦，最終成為取勝關鍵。
富邦總教練許晉哲賽後稱讚雷特是「NBA等級的球員」，足見他今天給對手帶來的壓力，雷特今天在場上的正負值為「+17」，在攻城獅陣中也僅次於李家瑞。
「他有不可思議的技巧，他在此之前是一種超級飛人，所以我非常看好它的前瞻性。」高景炎賽後開心的說，「要知道他在高中時是打控球的，大學是因為球隊裡有Mario Chalmers，所以他才打大前鋒；然後NBA時期又和Chris Paul搭檔過，能從CP3手中學一兩招就很受用了，他靈魂中一直有控球魂。」
今天攻城獅團隊傳出24次助攻，並且僅僅只發生6次失誤，這樣的助攻失誤比，在NBA的比賽中也相當罕見，而雷特不管是在外組織、或是居中策應的妙傳，都給予這支球隊更多傳導的本錢，顯然對於進攻端的幫助，不能只用數據量化。
雷特今天出賽38分鐘，能在「背靠背」的高強度比賽維持這麼強的戰力，也證明他的減肥計畫確實「大成功」，他自己賽後表示自己後大腿肌肉是有點緊繃的，因此在身體不舒服的狀態下能拿到這樣的成績，自己很開心。「但更重要的是，大家一起互相努力拿下勝利。」