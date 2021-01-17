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P聯盟／攻城獅挑釁富邦洋將？許總：這是他們的戰術吧

記者黃建霖/台北報導

2021-01-17 22:49:06

富邦洋將賈西亞
▲富邦洋將賈西亞。（圖／P.League+提供）
富邦勇士今天在主場敗給新竹攻城獅，吞下在P.League+的首敗，而在這場比賽中，雙方洋將賈西亞以及雷特在場上有一些言語的交換，賽後兩人也對此衝突做出回應。
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面對籃下優勢巨大的富邦，此役攻城獅讓靈活和噸位兼具的雷特去主防爛仗能力一流的賈西亞，兩人也出現許多卡位的肢體衝突，比賽中不斷的發生口角，甚至到了賽後仍持續互噴垃圾話。
賽後許總無奈的苦笑說：「這應該就是他們的戰術吧！從第一分鐘開始就是對我們洋將不斷挑釁，去跟賈西亞和塞瑟夫身體接觸，而且很多吹判對我們不利，很多時候追上了又響哨，所以我們洋將在情緒上沒控管好。這是比賽一開始就發生的，這是比賽的一部分，我的解讀是對方是故意的，當我方洋將有犯規麻煩時，他們就得利了，這也是我們該去學習的。」

另外，許晉哲也抱怨這場比賽吹罰尺度不夠一致，「其實大家應該都有看到，塞瑟夫一開始站在那邊就兩犯了，我們只能把他換下去保護，他一上去就犯規。然後宗憲那球，從上半場的吹判來看，不是也該判進算嗎？」另外就是技術犯規的部分，許總坦言球員心情的確有受到影響。

而針對對手說的「故意挑釁」說，林冠綸認為這是一場很激情的比賽，而攻城獅陣中有許多美式球星的球員，因此場上會有很多火花，可以吸引球迷進場，也澄清沒有故意設計這些事情，應該是球員盡全力搶勝的自然動作。
而雷特則是在訪問中幽默的虧賈西亞為「賈西亞先生」，也表示大家都是職業球員，因此只有一種比賽方式，那就是全力求勝，「攻城獅雖然在連敗，但我們要打出讓對手尊敬的精神。」他也強調自己絕對不是挑起垃圾話爭端的那個人，不過雙方都沒有做出讓對手受傷的動作。
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