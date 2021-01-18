足球／巴薩生涯首張紅牌！梅西報復肘擊 球隊遭逆轉丟冠
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-18 09:23:38
西班牙超級盃決賽中巴塞隆納以2:3不敵畢爾包競技，但此役更引人關注的是巴薩主將梅西(Lionel Messi)因為在延長賽肘擊對手，而領到自己在俱樂部效力後的第一張紅牌。
本場比賽，法國帥哥前鋒格列茲曼(Antoine Griezmann)接獲梅西傳球、率先打破僵局得分，不過畢爾包很快靠Oscar de Marcos迅速扳平比分；下半場，格列茲曼再度在跑動中接球推射得手，但第89分鐘，畢爾包獲得任意球機會，Asier Villalibre上前搶點成功，追平比數。延長賽，I.Williams破門幫助畢爾包首次反超比分，之後梅西肘擊Villalibre被紅牌罰下，巴薩少一人在場上作戰，最終就以2:3不敵對手，錯失了冠軍。
這是梅西在巴薩的第753場正式比賽中，第一次領到紅牌被罰下場，上一次他在聯賽被罰下時，還是在B隊。另外這也是他正式比賽的第3張紅牌，過去2次都是在國家隊。賽後不少球迷對此展開討論，有些人認為梅西太衝動了，導致球隊丟掉冠軍，但也有人認為畢爾包球員整場動作都很大，但裁判都沒響哨給牌，不滿累積下來才導致梅西做出此報復性動作。