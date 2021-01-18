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中職／樂天火球男葉家淇　自爆借貸感情糾紛

運動中心/綜合報導

2021-01-18 09:39:25

RE Camera
▲樂天桃猿葉家淇（圖／吳政紘攝）
樂天桃猿投手葉家淇昨日突然在臉書自爆「精神出軌」、「借貸問題」等感情糾紛，而他也說明自己多次說謊導致朋友間對立。
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以下為葉家淇全文：
各位球迷朋友打擾了

本人在此向 A小姐、B小姐、C 先生以及他的伴侶D小姐公開道歉，由於個人的種種行為偏差，導致造成對這四位的傷害。

對於 A小姐，我深感抱歉，過去五年交往期間發生過多次精神上出軌外遇，家人對於她的不尊重、在分手後我還對她四處散播不實指控及毁謗，訛言謊語讓她名譽嚴重受損，把許多我做的錯事都推到她的身上，造成她與我家人、朋友間不必要的誤解及對立。

然後是與B小姐交往過程中，我感情上的瑕疵，說了漫天大謊回頭挽回A小姐，在此我深感抱歉造成2位的傷害。我該面對自己做不到感情裡最基本的尊重。

面對這些錯事我都是用避重就輕在面對及處理，甚至在東窗事發之時，我仍沒有勇氣去面對現實，再次污衊A小姐，我很抱歉我應該要負責任的面對自己的所做所為。

對於 B小姐，我深感抱歉，在我們過去三個月的交往期間中，又發生了我對感情的不忠而回頭挽回A小姐，以及交往過程中與他人述說去影響她聲譽及名聲的不實指控，在此我深感抱歉，在跟B小姐交往期間，我也因金錢觀迷失，傷害了她曾對我的照顧及對我的保護！

對於 C先生及他的伴侶D小姐，我深感抱歉，由於個人偏差的想法在D小姐的匿名留言上，攻擊了D小姐，以牙齒不整的名義去傷害到對方，又在私底下與朋友間截圖D小姐照片，嘲笑她，對此我深感抱歉。

對於C先生我深感抱歉，我不只在背後嘲笑他的伴侶，也多次離間C先生和他人的關係，更常常對他說謊，背叛他多年來對我的信任，以及我們的友誼。

以上四人我也與他們有金錢上的部分，不論是與A小姐、C先生、D小姐私底下朋友間的借錢，還是與民間借貸公司借款，B小姐的幫忙還債都是，對此我也深深感到抱歉。

在此我向這四位當事人說聲對不起!

我因不斷的迷失自己，消費了曾經你們對我的信任及我們的友誼！
我性格上的瑕疵，我會嚴正修正及好好面對自己過去ㄧ再重蹈覆轍所犯下的錯誤！
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