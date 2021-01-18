特企／《叱咤風雲》正式預告曝　昆凌化身賽道殺神

由劉畊宏、彭小刀製作，周杰倫監製，陳奕先導演，斥資3億的亞洲首部賽車電影《叱咤風雲》自拍攝期就引起相當大的關注，終於官方發佈《叱咤風雲》正式預告及正式海報。2分鐘正式預告中女主角昆凌身穿專業賽車服，戴上專屬安全帽眼神殺氣騰騰，曹佑寧則是傻萌的開賽車暈車狂吐，模樣超可愛，他笑說：「一個玩賽車模擬遊戲的宅男第一次開真的賽車總是會需要一段時間適應吧！我有努力在抓感覺了，劇情裡有Hannah（昆凌）陪我一起練車，她又是我暗戀的對象，不能漏氣。」范逸臣開賽車時竟然眼神突然失焦，下一秒慘遭高英軒猛烈衝撞，瞬間翻車的畫面驚心動魄，最後周杰倫駕駛全台唯一有改裝車神簽名的RWB甩尾出場，王俊凱驚喜現身對著周杰倫嗆聲：「你的不敗紀錄，就到今天為止了。」預告精彩度狂飆，讓廣大粉絲期盼電影上映。

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正式預告開場就看到昆凌駕駛跑車奔馳在賽道上，女賽車手的帥勁從開場就電翻觀眾，昆凌分享拍攝心情：「電影中飾演的莉莉是一個很有態度、非常酷的人，她一直想在賽道上爭取男女都是同個起跑線，都可以當賽車手而不是賽車女郎，所以電影中有很多時候會懷抱持著絕對不能輸的女強人氣勢，咬著牙拼下去，這幾個點跟我蠻像的。」電影中與昆凌在同一個Lions車隊的曹佑寧也表示，昆凌與角色的好強個性有很多相似的地方，曹佑寧笑說：「有一次拍片空擋大家在休息時，突然聽到外面有車子甩尾的聲音，我們一開始以為是教練在表演，沒想到走出去看，居然是昆凌在賽道上甩尾，我想說天哪！Hannah在甩尾耶！真心佩服她那顆不服輸的心和膽量。」

許久未出現在大銀幕上的范逸臣，此次也於電影《叱咤風雲》中主演一位曾替風靡一時的Lions車隊贏得勝利，成為人人崇拜的「車王」李一飛。范逸臣分享當初會想要接下角色拍攝賽車電影是因為內心一直有種很瘋狂、想要挑戰極限的特質，加上電影中許多畫面都是需要親自駕駛專業賽車，心中有一股在賽道上奔馳的「賽車魂」被激發。他分享：「拍攝電影時，導演為了事先讓我們體驗真實賽車的速度感，除了親自駕駛外，也有特地安排坐在真實賽車手旁邊體驗真實賽車，發現他們有很多開車技巧是平常人不曾用過的，在每次過彎時，車子都會有一種隨時要失控打滑的錯覺，但最後卻又穩穩的駛出彎道，體驗下來真的內心相當激動。」

電影《叱咤風雲》總預算斥資超過3億，由周杰倫監製，劉畊宏、彭小刀製作，星泰國際娛樂發行，陳奕先導演，請來昆凌、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等人主演。故事描述賽車模擬器冠軍杜傑克（曹佑寧 飾）為了暗戀已久的女神呂莉莉（昆凌 飾）挑戰從未接觸過的真實賽車，車王李一飛（范逸臣 飾）看他毫無賽道經驗，不過是個愛玩遊戲的宅男，對他嗤之以鼻，卻沒想到不被看好的杜傑克竟然有意想不到的表現。電影《叱咤風雲》將於1月16日正式上映。