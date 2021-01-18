通緝犯遭取締停車報假身分 說不出生日遭警拆穿
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-18 14:34:22
臺中市北屯派出所員警取締一輛自小客車併排停車時，一名為了不想被開單的男子從屋內出來移車，但看到警員時竟又轉身欲離開，引起警方高度懷疑而盤查其身分，男子報假身分號碼卻說不出其他正確資料遭警方識破，最後承認自己是涉及偽造文書的通緝犯，被警方當場逮捕。
第五分局北屯派出所警員陳佳瑋與田立宇上周巡邏經過國豐街與國豐街239巷口時，發現一輛自小客車併排違停，便下車製單告發，當時一名男子從室內跑出來準備移車，但看到警方靠近後，卻又改變主意下車轉頭離去。員警直覺有問題，決定盤查該男子，男子神情慌張表示忘記攜帶身分證，員警便請其報出身分證字號，但經警方使用警用電腦查詢後，發現男子與所顯示的照片有差異，進一步向其確認出生年月日，男子支吾其詞，一下稱是11月生，一下又改稱7月生，員警當下已可斷定男子應是冒用他人身分，立即呼喊無線電請求支援。等待支援警力期間，男子頻頻要求想進入屋內拿東西想，只是警方未能確認其真正身分，未答應其離去並保持高度警戒注意四周動態。之後男子見支援警力抵達，才死心配合警方。原來這名陳男(47年次)係法院判決偽造文書罪之通緝犯，才會見到警員時就急著欲避開。