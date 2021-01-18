盧秀燕簽署氣候緊急宣言 　籲中央地方打造「無煤城市」

因應全球氣候變遷趨勢，全球城市正積極投入氣候行動，致力將全球溫升於21世紀末控制在1.5℃，台中市長盧秀燕今(18)日在綠色和平基金會見證下簽署「氣候緊急宣言」，並依據聯合國永續發展目標提出「永續168目標策略」，宣示致力打造台中為無煤城市。她也說，市府面對中火空污，以身作則訂出環境永續期程，也呼籲中央努力做到無煤，一同維護中部人民健康。

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「台中市氣候緊急宣言」簽署記者會，盧秀燕表示，氣候急遽惡化中，對生活環境、經濟等都有重大影響，台中身為台灣第二大城市，責無旁貸，因此簽署「氣候緊急宣言」，經過各局處多次研商後提出「永續168目標策略」，希望於2023年打造無煤城市，為環境盡一份心力。

對於，中央地方如何一同努力降低中火燃煤量？盧秀燕表示，台中積極發展光電等綠色能源並訂出推動期程，希望各界多給予鼓勵，也希望中央能夠跟進，尤其中央在台中設置全國最大的台中火力發電廠，10組機組都是燃煤，造成地方空污問題。對此，她也希望中央做到無煤，並加強努力讓環境永續。

盧秀燕也說，107年台中PM2.5年均值約18.8微克，經過兩年努力，去年已降至約15.4微克；另在市府強烈監督與要求下，中火107年約燃燒1597萬公噸煤炭，統計去年已降至1229萬公噸，讓空污持續改善；但這樣還不夠，為了台中市民健康，呼籲中央地方一起努力，尤其陽光空氣水是人民最基本的權利、最卑微的要求，市府責無旁貸、以身作則，今簽署氣候緊急宣言，設定改善目標，市府將全力達成，展現決心。

環保局長陳宏益指出，市府正針對整體空氣品質改善研提新的自治條例，包括固定、移動污染源等進行全面性檢討；同時也提出燃煤電廠加嚴標準，規範重金屬排放量，維護人體健康。加嚴標準已送中央審查中，逐步打造低碳永續的生活環境。

綠色和平基金執行總監施鵬翔表示，根據聯合國資料顯示，碳排放量大多來自於各城市，因此各城市的角色相當重要，此次台中加入氣候行動，並設定2030年相較基準年（2005年）溫室氣體減量達30%，較中央設定的目標減量更多，感謝台中努力，同時呼籲中央提升減排目標與企圖心，促進環境永續發展。

低碳城市推動辦公室表示，台中是全國第二大城市，已加入脫煤者聯盟及全球氣候與能源市長聯盟，針對中火強力管制，統計中火去年生煤使用量1,229萬公噸，相較108年1,264萬公噸，減少約35萬公噸，更較盧市長上任前107年1,597萬公噸大幅減少約368萬公噸 (約890萬公噸溫室氣體排放量)。台中PM2.5平均排放濃度從107年18.8微克降至108年17.7微克，109年再降至15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準。