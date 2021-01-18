3大男神加入《華燈初上》　吳慷仁挑戰男扮女裝

《華燈初上》今（18）日首度公開劇中3大男星鄭元暢、王柏傑、吳慷仁「使壞」加入客串演出，身兼製作人與女主角的林心如點評：「跟他們都是第一次合作，滿有新鮮感的！」與飾演她前夫的鄭元暢，因為私底下太熟了，所以完全不需要培養默契，反而要擔心兩人很容易笑場；王柏傑演出的男公關魅力無敵，讓林心如忍不住直言：「他好適合轉行。」而吳慷仁挑戰男扮女裝所詮釋的酒店對手，林心如表示：「這次都是他們沒有嘗試過的角色，相信會帶給觀眾耳目一新的感覺！」

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▲▼鄭元暢飾演辜負女主角林心如的渣男前夫。（圖 / 百聿數碼提供）

× ▲▼鄭元暢飾演辜負女主角林心如的渣男前夫。（圖 / 百聿數碼提供）

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睽違台劇多年的戲劇男神鄭元暢，笑稱一聽到角色邀約是「渣男前夫」，劇本都還沒看就答應接演，他表示，「最主要原因當然是因為製作人心如姐的邀約，只要是她登高一呼，我一定義不容辭！」相識多年的兩人首次戲劇合作，劇中他飾演辜負林心如的前夫，個性有一點渣，鄭元暢認為：「這是我比較少遇到的角色，可惡之人必有可憐之處。」有一場兩人在律師事務所談離婚的戲，「因為彼此都很激動，所以有很多的肢體碰觸，隔天心如姐跟我說她全身痠痛，而我就是那個死死抓住心如姐的男人。」讓鄭元暢印象最為深刻。

▲王柏傑襯衫釦子被規定只能「扣2顆」。（圖 / 百聿數碼提供）

× ▲王柏傑襯衫釦子被規定只能「扣2顆」。（圖 / 百聿數碼提供）

王柏傑應邀演出「牛郎店公關」，他認為是一個「不知道自己要的是什麼」的角色，但他需要錢，也需要感情，還要用甜言蜜語來安撫客人的情緒。王柏傑表示，這部戲在男女之間的情感糾葛非常深刻，開拍前有到牛郎店見習，觀察怎麼對待客人跟講話的方式，劇中他經常大方展現自己的身材，造型組常常提醒他襯衫扣子只能「扣2顆」，即使在冬天低溫拍攝，還是敬業維持角色風流倜儻的外型，拍攝時他為求真實，也會讓飾演女客人的演員「碰觸」到自己。

▲吳慷仁為演出男扮女裝角色做足功課。（圖 / 百聿數碼提供）

× ▲吳慷仁為演出男扮女裝角色做足功課。（圖 / 百聿數碼提供）

金鐘視帝吳慷仁這次挑戰男扮女裝飾演酒店老闆，是媽媽桑林心如的競爭對手，因為這次角色較不一樣，吳慷仁在開拍前有去第三性公關的酒吧做功課，「在那邊看到他們為了生活努力，在現實的社會中勇敢做自己的樣子，非常令人感動。」勤做角色功課的他，也和一位退休的變裝皇后吃飯，多多了解他們生活的狀態，他也曾在社群上分享刮腿毛的照片：「毛不見了...小腿好好摸...好好摸喔，水噹噹～」劇中他將有精彩歌舞秀的演出，讓觀眾拭目以待。