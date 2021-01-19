流感重症不容易找上中壯年？ 醫曝：別說不可能

今年寒冬來得比較晚，但一下就來了幾道霸王級寒流，陽明山、太平山等睽違已久飄起雪來，突來的冷空氣進逼，讓不少民眾都直發抖，更出現流鼻水、咳嗽等感冒症狀，面對各地瞬間的溫差變化，醫師提醒民眾千萬要留意。尤其現在更是流感的好發期，民眾更需要注意自己的身體健康。

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小兒專科診所醫師麥建方就提到，因為流感病毒不是一般感冒，會引起厲害的呼吸道症狀，再加上遺傳因子不穩定，每年都會突變，而且流感病毒除了人會受到感染，鳥禽類跟豬也可以成為病毒的中間宿主，透過人類、禽鳥、豬等流動傳播，讓流感病毒更容易突變。

麥建方強調，流感病毒每隔3~5年小突變，10~20年會有大突變，要不斷追蹤變化，流感疫苗保護力不超過一年，也因此醫師建議，每年都要重新施打流感疫苗，因為突變後的病毒會被視為新的病毒，也將重新引起很厲害的免疫反應，嚴重甚至會併發其他重症。





同時醫師也強調，一些免疫能力比較差的、慢性病的患者、洗腎患者、有使用類固醇、年紀大的長者、幼童等，因為免疫力比較不夠，建議一定要施打流感疫苗。而今年因為疫情，民眾防疫意識提高，除了公費施打對象，從去年底開始，自費施打也變得相當踴躍，醫師觀察臨床狀況發現，國人自費接種流感疫苗的情形，在這幾年都有突破性的上升，顯示民眾越來越認同流感疫苗。





另外，麥建方提到，因為新冠肺炎的症狀，也是發燒、呼吸道症狀等，跟流感沒辦法區隔，建議民眾在這疫情流行期間，還是不要鐵齒，透過接種流感疫苗，來增加自身保護力，以減少因為感染流感而進出醫院的機會，並減少醫療負擔。很多正值壯年的族群，認為自己身強體壯不可能得流感，因而比較不會主動自費去施打流感疫苗，醫師則是建議，根據疾管署去年(2019-2020)的流感併發重症統計，有超過三成的重症患者是50-64歲的中壯年，其人數也佔流感死亡數近三成。今年因為民眾普遍相當重視防疫，造就史上最晚的流感重症案例，到目前為止首例流感重症患者為77歲的婦人，正未按疾管署建議施打流感疫苗，也讓疾管署趕快出面呼籲，即使到目前為止都沒有社區大流行，但每個禮拜醫院都可以驗到個位數的病毒株。





得到流感即使非重症，帶來不舒服的呼吸道症狀、發燒等，往往還是會讓人掛上好幾天的病號，甚至需要請假在家休息，也會造成自身經濟損失等，鼓勵民眾除了平常的日常保健，勤洗手、戴口罩之外，還是踴躍施打疫苗，提升自己跟家人、朋友的保護力。





疾管署副署長莊人祥也表示，國內目前公費疫苗還有超過15萬劑，各診所與醫院也都提供自費疫苗，雖然今年防疫有功，今年到前為止都沒有進入流感流行期，不過國內一直都有流感，多為社區內散發並未流行，但隨著門急診人次增加，建議民眾還是要未雨綢繆，提前做好自我保護的佈局。





MAT-TW-2100046-1.0-01/2021