吳姍儒深夜突然淚崩！反覆吶喊：怎麼做都做不好

藝人吳宗憲的女兒吳姍儒（Sandy）不僅氣質出眾，除了主持節目邀約不斷之外，也以作家的身分推出書籍，更與爸爸一同獲得第51屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，演藝事業亮眼，不過昨（18）日凌晨她突然在IG上PO出照片，發出長文抒發心情，只見她眼眶滿是淚水，自責表示：「怎麼做都做不好啊......」

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「你有沒有體驗過，突然覺得自己怎麼做，都永遠無法做好的感受」，吳姍儒坦言一股排山倒海的委屈和無力感席捲全身，眼淚滴滴答答一直掉，並開始形容自己發生的狀況，「重點是因為突然的強烈認知用力地拖我至極處，噗通摔在石子地上，細碎尖角劃傷割破細皮嫩肉，大聲吆喝著：『欸！你爛透了還想被選擇啊』」。

吳姍儒重複說著「怎麼做都做不好啊」，無助地表示自己很負面，「我一點也不正能量啊！我並非永遠奔放」，坦言其實說出來會好一點，因為憋著憂傷會心裡難過，忍著不說，也會讓「怨」發酵醞釀成病體一具，她認為宣洩文字的情緒跟感受，是一種健康生活的建立。





粉絲看到吳姍儒的負面文後相當擔心，也紛紛上前留言打氣：「妳很棒！妳做了許多公眾人物無法做到的迷思，認為只有分享快樂才是對的」、「要接納自己的所有」，國光女神蘇心甯也深有同感：「我也懂那感受，可以有，這是很正常的，不沈淪」。（編輯：侯家瑜）

▲吳姍儒重複說著「怎麼做都做不好啊」。（圖／吳姍儒 IG）