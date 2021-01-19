不滿停車竟磚頭砸車 嗆「見一次砸一次」
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-19 12:10:25
台中市施姓民眾1月10日將車輛停放位在西屯區巷內自己家門前，隔壁倉庫出來4名男子不滿其停車太靠外側，影響車輛進出，先是口頭警告施男將車停好，其中一人卻突然持磚塊砸車，還囂張嗆「見一次砸一次！」、「多少錢我賠你！」，嚇壞施男一家報案；第六分局警方今天說，已循線將4人查緝到案，針對恐嚇、毀損罪行為究辦。
據了解，施姓被害人住在台中市西屯區逢甲商圈一條巷內，本月10日施男下班返家後將黑色自小客車停放於巷內住家門口，當晚快11時許，鄰居鐵皮倉庫古姓屋主（50歲），突然帶著3名友人上門叫囂，向施男父親表示車子停太外面，阻礙到他們倉庫車輛進出，施男父親趕緊叫施男下樓移車，他頻頻向對方致歉，對方卻愈罵愈兇。古男一邊說大家都是鄰居要互相，請施男把車子停靠近家裡一點，不要擋住他們倉庫出入，並問施父「阿伯，這樣合理嗎？」、「要停好喔」，古男旁的楊姓男子（34歲）則一邊拿起一塊路旁磚塊，就朝他的轎車前擋風玻璃砸下去，並說，「多少錢我賠！」，還揚言再有影響出入會再砸車。楊男繼續嗆「見一次砸一次！」、「要玩嗎？我陪你，叫人來也沒關係」；施男一家為此飽受驚嚇，事後趕緊報案，轄區第六分局西屯所所長金桂明今天說，警方獲報後立即展開追查，已將砸車的古姓、楊姓男子等4人查緝到案，訊後將全案依恐嚇及毀損等罪嫌函送法辦。