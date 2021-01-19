怎麼訓練早睡？夜貓子好無奈 內行曝關鍵：絕對睡得安詳
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 14:13:30
現代人經常熬夜，許多民眾工作一整天回到家後只想耍廢，追劇、玩手機、打電動，本應好好早點上床睡覺，卻覺得時間不夠用，習慣熬夜把屬於自己的時間「補」回來。但熬夜其實很傷身體，有位女網友就直言太晚睡很摧殘自己的皮膚，「整個人像撒上一層灰」，但又改變不了熬夜的習慣。於是請教大家，「該怎麼訓練自己早睡？」文章釣出許多過來人回應，紛紛分享能成功早睡的關鍵訣竅。
有位女網友今（19）日凌晨在PTT發文，無奈透露自己是夜貓子個性，晚上精神反而比較好，「夜深人靜可以想很多事，也比較專心」。但是原PO也不禁抱怨，「一直這麼晚睡真的很摧殘自己的皮膚」，自嘲皮膚超暗沈，整個人像撒上一層灰，只好一邊敷面膜一邊熬夜。但長此下去終究不是辦法，只好請教大家「該怎麼訓練自己早睡？」問題掀起熱議，許多網友心有戚戚焉表示，「我現在也睡不著，很困擾」、「我也想知道」、「天亮才睡很久了」。
而到底該如何讓自己早睡？不少網友分享個人的訣竅，「不要用3C」、「頭腦放空」、「每天提早30分鐘遠離3C產品，慢慢往前移動」、「夠累就秒睡，你就是不夠累」、「運動」、「睡前遠離3C產品，可以到某個時間關燈抬腿抬個三十分鐘讓眼睛休息，抬完就睡」、「選一天早上6點起床不要睡午覺，當晚就可以早睡了」、「找一個需要早起的工作」。事實上熬夜幾乎可以說是「萬病之源」，林口長庚醫院心臟名醫鍾宏濤便表示，近年來國人10大死因當中，心臟疾病排名第二，因為心肌梗塞而過世的名人不勝枚舉。而要避免突發的心臟病，便應注意千萬別熬夜或長時間過勞工作，規律生活，清淡飲食。（編輯：倪浩軒）